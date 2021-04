‘Love, Death and Robots’ regresa este mayo (y hay tráiler)

Ok, Netflix. Estás comenzando a recuperarte después de algunos meses algo grises. La semana pasada recibimos la noticia agridulce de que el próximo mes tendríamos la temporada final de ‘Castlevania’. Ahora la plataforma sigue con su maratón de reconquista y nos presenta el primer tráiler del segundo volumen de cortos animados de ‘Love, Death and Robots’.

La antología animada es uno de los experimentos más populares de Netflix. Con un tono adulto, historias con un sentido del humor oscuro y el talento de los mejores estudios de animación en todo el globo, las historias de ‘Love, Death and Robots’ tienen esa misma chispa que hizo de ‘Black Mirror’ uno de los productos exitosos del servicio de streaming. La nueva tanda de capítulos trae nuevas sorpresas que incluyen a gigantes desnudos, demonios en plena navidad y robots en medio de una celebración para el fin del mundo.

La primera temporada de ‘Love, Death and Robots’ se ganó un buen culto de fans. Sí, estuvo lejos de ser perfecta, pero demostró ese espíritu por producciones diferente y de alta calidad que definió al Netflix de antaño. Al igual que la primera temporada, esta nueva tanda de cortos fue producida por Tim Miller (‘Deadpool’) y David Fincher (‘Alien 3’).

También Netflix confirmó que un tercer volumen de ‘Love, Death and Robots’ está en camino para 2022, aunque no entregó detalles de cuándo exactamente saldrá esta nueva parte de la antología. La primera tanda de cortos contó con 18 capítulos, por lo que podríamos esperar que esta tenga la misma o un poco menos (considerando el anuncio inmediato de una continuación). Otro elemento interesante de esta serie es que los capítulos no se mostraban en el mismo orden a todos los usuarios, sino que dependiendo de las preferencias seleccionaba unos para ver antes que otros. No es claro si este experimento se repetirá con la nueva tanda de capítulos.

Puedes ver ‘Love, Death and Robots’ se puede ver, de manera exclusiva, en Netflix.

Imágenes: Netflix