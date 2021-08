Los jugadores más grandes de ‘Pokémon Go’ le piden a Niantic que los escuche

‘Pokémon Go’ es un juego alimentado por su comunidad. Es algo lógico, considerando que es una app que te pide, literalmente, salir a jugar con otras personas. Por eso es importante que los creadores de contenido, jugadores e influenciadores más importantes del juego se hayan unido en un solo mensaje a Niantic: que los escuchen.

El motivo es sencillo. Recientemente Niantic aplicó un cambio anunciado hace unos meses que reducirá el alcance a través del cual es posible interactuar con una pokeparada (necesaria para obtener objetos). Aunque el cambio fue justificado entre las medidas de la compañía para ‘regresar’ a la normalidad, los jugadores se han quejado de que este cambio temporal probó ser una de las mejores cualidades de vida.

Así, algunos de los creadores de contenido más importantes se han unido bajo el hashtag #HearUsNiantic y han solicitado a la compañía el reconocer la solicitud de sus jugadores de dar vuelta atrás a este cambio. Y es algo importante, porque las comunidades de estos jugadores son masivas. Estamos hablando de creadores con más de 100.000 seguidores (como mínimo). Por ejemplo, el trino de Nicholas Oyzon, uno de los creadores más importantes con su canal Trainer Tips (977,000 suscriptores) ya ha recogido más de 6.000 me gusta. Y él es tan solo una de las personas que ha firmado.

Dear @NianticLabs , Your players deserve to be acknowledged. We need to know that you #HearUsNiantic . pic.twitter.com/oXowT0iKzn

Dear @NianticLabs your community needs you to address the recent in-game changes to #PokemonGO. #HearUsNiantic we love this game and the communities we’ve built together. This game thrives on inclusivity and diversity. Show us you understand that. pic.twitter.com/1N6EAaM5m2

— ZoëTwoDots 🎀 (@_ZoeTwoDots) August 5, 2021