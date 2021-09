Sí, Star+ no está en la lista de prioridades en lo que a servicios de streaming respecta. Pero si ya estás agotado de poner Friends en HBO Max en repetición mientras que haces el trabajo, trae buenas maratones. El próximo mes la plataforma también llega con una tanda de estrenos que, incluso, pueden hacer que le cojas algo más de cariño. Por ejemplo, finalmente llega ‘What We Do in the Shadows’, que es una de sus mejores series de comedia. En el mismo ambiente del mes de las brujas, llega la primera temporada de American Horror Stories, que solo se estrenará en el servicio de streaming.

Sin más demora: estos son los estrenos de Star+ para Latinoamérica en octubre

American Horror Stories

Estreno viernes 22 de octubre

De los creadores de American Horror Story, llega el spin-off de la premiada serie antológica “American Horror Story”, donde cada episodio contará una historia de terror diferente. Cada nuevo episodio se estrenará a partir del 22 de octubre. Uno de los estrenos de Star+ imperdibles el próximo mes.

Chucky – La Serie

Estreno miércoles 27 de octubre

En caso de que no lo supieras… sí, Chucky ahora tiene serie y será exclusiva de Star+. De la mano de su creador, Don Mancini, llega la esperada adaptación para la pantalla chica de la franquicia. En esta ocasión el escenario es un chico inadaptado, que por casualidad termina encontrando el muñeco asesino… y causando una nueva ola de asesinados. A partir de miércoles 27 de octubre, un nuevo episodio cada miércoles.

The Great North – serie animada

Estreno miércoles 13 de octubre

Este show sigue las aventuras en Alaska de la familia Tobin y el padre de la familia, Beef, que hará lo posible para mantener cerca a sus hijos Judy, Wolf, Ham y Moon.

The Empty Man – Película

Estreno viernes 22 de octubre

Dirigido por David Prior y basado en la novela de Cullen Bunn, el thriller de terror sobrenatural se centra en las misteriosas desapariciones de unos adolescentes en un pequeño pueblo del medio oeste de Estados Unidos, que podrían estar relacionadas con una aterradora leyenda local.

Nuevas temporadas y estrenos de catálogo

What we do in the shadows – Serie

Temporada 1 y 2, estreno el miércoles 27 de octubre

Basada en el largometraje homónimo de Jemaine Clement y Taika Waititi, la serie da una mirada al estilo documental, de la vida de cuatro vampiros que llevan cientos de años viviendo juntos en Satín Island.

Caminantes

Temporada 1, estreno el miércoles 27 de octubre.

Un grupo de dos chicas y tres chicos desaparecen en extrañas circunstancias mientras hacen el Camino de Santiago, en España. Dos semanas después, la policía encuentra sus teléfonos móviles enterrados en pleno monte y en ellos videos que los mismos chicos grabaron y que permiten reconstruir 40 horas de pesadilla.

Angel

Temporada 1 a 5, estreno el miércoles 6 de octubre.

Combinando aventura sobrenatural y humor negro, Angel, el spin off de “Buffy, la cazavampiros” cuenta la historia de un vampiro centenario que busca la redención salvando almas perdidas en Los Ángeles.

Salem

Temporada 1 a 3, estreno el miércoles 13 de octubre

Ambientada en Massachusetts en el siglo XVII, la serie explora lo que realmente alimentó los infames juicios de brujas de esa ciudad y se atreve a indagar en la verdad oscura y sobrenatural oculta de este período en la historia.

Grey’s Anatomy

Temporada 1 a 17, estreno el miércoles 6 de octubre

