Enero se está yendo a velocidad de torpedo. Por ejemplo, nos quedan tan solo 10 días de enero y un montón de maratones por terminar. ¿Ustedes ya se pusieron al día con The Witcher?, ¿vieron la nueva temporada de Cobra Kai? ¿Están al día con el anime en Netflix? Si la respuesta a todo lo anterior es no… pues la verdad no hay mucho afán porque los estrenos de Netflix en febrero son tan decepcionantes como… bueno, como febrero.

A diferencia de otros meses en los que hay algún estreno importante por el que esperar el resto del mes, por ahora febrero se ve más como los 28 días en los que puedes acordarte de esa otra suscripción que casi no usas. Hay algunas cosas con potencial como Vikingos Valhalla, Murderville o Inventando a Anna… pero Neflix en febrero es más un acto de fe que un plan seguro.

Sin más demora, estos son todos los estrenos de Netflix en octubre de 2021.

Series

Febrero 1

Cómo criar a un superhéroe: Temporada 2

Febrero 2

Oscuro deseo: Temporada

Mientras Alma intenta rehacer su vida, un reencuentro con Darío revive su tóxico romance y despierta el lado más siniestro de él.

Febrero 3

Murderville

El excéntrico detective Terry Seattle se une a despistadas celebridades invitadas para investigar asesinatos en esta comedia criminal de improvisación.

En busca de Ola

Febrero 4

Dulces magnolias: Temporada 2

Febrero 11

Inventando a Anna: Miniserie

¿Empresaria audaz o artista del fraude? Una reportera investiga cómo Anna Delvey engañó a toda la élite de Nueva York. Basada en una historia real.

El amor es ciego: Temporada 2

Febrero 15

Are You The One: El match perfecto – Temporada 4

Febrero 16

Swap Shop: Temporada 2

Febrero 17

El joven Wallander: La sombra del asesino

Keeping Up with the Kardashians: Temporada 9

Keeping Up with the Kardashians: Temporada 10

Febrero 18

Alguien está mintiendo

Toy Boy: Temporada 2

Fuerza Espacial: Temporada 2

Febrero 25

Vikingos: Valhalla

En esta secuela de «Vikingos», 100 años después, una nueva generación de héroes legendarios surge para forjar su destino y cambiar la historia.

Películas

Febrero 1

Mi mejor amiga, Ana Frank

L0a pareja perfecta

Febrero 4

A través de mi ventana

La atracción de Raquel por su vecino se convierte en algo más cuando él empieza a enamorarse de ella, pese a las objeciones de su familia.

Febrero 11

A mi altura 2

Febrero 14

Purasangre

Febrero 17

Erax

En este corto, unas criaturas monstruosas se escapan de un libro mágico para desatar el caos en la vida de la tía Opal y Nina, su sobrina adolescente.

Venganza a golpes

Perdona nuestras ofensas

Disparo al corazón

Febrero 18

La masacre de Texas

Especial de Rabbids: La invasión – Misión a Marte

Madres paralelas

Febrero 20

No me mates

Febrero 25

El regreso a casa de Madea

Sin respiro

Febrero 27

Spider-Man: Un nuevo universo

Después de que una araña radiactiva pica a Miles Morales, un grupo de chicos llega a Brooklyn de otra dimensión para enseñarle a ser el Hombre Araña.

Documentales y especiales

Febrero 2

El estafador de Tinder

MeatEater: Temporada 10 (Parte 2)

Febrero 16

jeen-yuhs: Una trilogía de Kanye West

Febrero 18

Descenso: El caso contra Boeing

Febrero 22

Race: Bubba Wallace – Miniserie

Febrero 23

El peor inquilino del mundo

Anime

Kanna y los dioses de Octubre

Un año después de perder a su madre, una chica debe viajar por todo Japón para asistir a la reunión anual de los dioses en la tierra sagrada de Izumo.

