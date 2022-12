Los creadores de Smallville no están interesados en un reboot del show

Con tantas series de los años 2000 regresando a la pantalla chica, los fans más devotos de ciertos shows están preguntando cuándo es que su serie favorita recibirá el tratamiento del reboot. Y uno de estos shows por los que los fans están preguntando es por Smallville: el drama/serie de héroes que contó los primeros años del hombre de acero.

Aunque existe un proyecto para traer una serie de tipo ‘secuela’ a los servicios de streaming, poco se ha hablado sobre la posibilidad de también traer de regreso un show que retome la idea de visitar el pueblo natal de Clark Kent, así como que cuente sus primeros días en Smallville. Sin embargo, los creadores del show original, Al Gough y Miles Millar, aseguran que en estos momentos no están interesados en traer de regreso la serie a través de algún tipo de reboot:

“Creo que contamos esa historia, y siempre están refrescando a Superman. Acabo de leer anoche que James Gunn está escribiendo una nueva película de Superman más joven, y estoy como, «OK». Siento que fuimos muy, muy afortunados de hacer el programa cuando lo hicimos porque pudimos hacer el programa que queríamos hacer y, francamente, no había ningún comité sentado sobre nosotros diciéndonos lo que podíamos o no podíamos hacer. Quiero decir, teníamos las funciones de Warner, que no nos darían ciertos personajes que queríamos, pero pudimos hacer el programa que queríamos hacer, que no se nos permitiría hacer ese programa hoy. Había tantas desviaciones del canon. La herejía de una generación es el evangelio de la próxima generación”.

Los comentarios de sus creadores resuenan con los eventos recientes de muchas producciones. Smallville se caracterizó por ignorar muchas de las partes del canon tradicional de los cómics. De hecho, además de los nombres de los personajes y de los poderes el drama de CW se caracterizó por contar una versión bastante diferente del personaje de la que conocemos al modificar los orígenes de muchos de los villanos, futuros héroes del DC o incluso traer personajes originales como fue Chloe Sullivan (Allison Mack). Hoy, por otro lado, los fans parecen estar menos impresionados con los shows o historias que se debían demasiado del canon original.

Lo cierto es que la premisa de Smallville también era producto de las limitaciones en el dinero que podía recibir el show en sus primeras temporadas. “Sin volar y sin disfraz”. Ese fue el punto que les permitió a Alfred Gough y Miles Miller desarrollar la serie. Fue el trato que les ganó el ‘sí’ de Warner Bros. y la luz verde de una primera temporada. El personaje no tendría su traje y no volaría en el show. Todo para mantener el presupuesto. Eso se cumplió en gran parte de la serie. El traje solo hizo una corta aparición, y la habilidad de volar llegó varias temporadas más adelante

La producción de ‘Smallville’ fue todo un esfuerzo por acomodar presupuesto y creatividad en una sola balanza, donde uno no afectara al otro y el mundo de Superman fuera posible. Se hizo un gran trabajo en ese campo. y el modelo funcionó para que la industria confiara en que este tipo de proyectos eran posibles.

Como también mencionamos antes, hay en estos momentos un proyecto para traer de regreso el show, esta vez como una serie animada. Por ahora no hay muchos detalles de cuándo llegará o qué tipo de serie animada planea ser. El destino obvio sería HBO Max, considerando la inversión que la plataforma está haciendo en contenido que pueda competir contra Netflix y Disney+.

