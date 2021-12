Las cuatro peores series anime de 2021

En una semana en ENTER.CO estaremos publicando nuestros nominados a las mejores series de anime de 2021, como parte de la edición de 2021 de los premios ENTER.CO. Pero este ejercicio de mirar los animes que más nos emocionaron también nos hizo mirar atrás y recordar aquellas series… menos estelares. Miramos al abismo y nos encontramos con las peores series anime de 2021.

Están aquellas series anime que nos hicieron dudar de si tener Crunchyroll era una inversión necesaria. Los shows que abandonamos tan rápido como lo hizo mi papá. Hay un lugar en el infierno reservado para estas series que nos alimentaban con la pequeña esperanza de que todo iba a mejorar… pero se llevaron horas de nuestras vidas que pudimos pasar repitiendo Full Metal Alchemist Brotherhood (el mejor anime de navidad).

Y queremos advertir que hay que cometer algunos crímenes muy específicos para entrar en esta lista. Tienes que se algo más que el isekai genérico de turno o el harem barato de temporada. Estamos buscando aquellos animes que tenían toda la capacidad de ser mucho más… y terminaron siendo mediocres.

Así que en el espíritu de exorcizar lo peor que tuvo para ofrecer 2021, hemos hecho esta lista con las cinco peores series animes de 2021.

De los creadores de Death Note llega… lo peor de Death Note, combinado con lo peor de muchas historias más en una adaptación que consigue ni siquiera salvar lo rescatable del manga.

Platinum End tenía una premisa que prometía bastante. Una batalla a muerte para escoger al próximo Dios. Considerando que sus creadores son las mismas personas que nos trajeron algunos de los combates mentales más memorables, la expectativa mínima era que la serie consiguiera crear tensión o presentar estas historias en las que quizás querías apostar por los malos.

En cambio, tenemos un protagonista con nada de carisma y que solo quieres abofetear hasta que deje de llorar o quejarse, junto con una historia que pierde toda gracia con cada capítulo. A diferencia de Death Note en este anime no le haces barra a nadie, en gran parte porque la mayoría de diálogos están tan mal escritos que hacen que cualquier conversación se sienta insoportable… incluso el arte y diseño de los personajes es mutilado con una animación que le quita cualquier esperanza de disfrute al show.

Dios está muerto y Platinum End lo ha matado.

¿Qué harías si pudieras regresar en el tiempo para corregir tus errores? La premisa en el anime no es nueva. Tenemos casos como el de Erased o incluso Re: Life que han intentado abordar este sueño de muchos. Quizás por esto le tuvimos algo de fe a Bokutachi no Remake.

Pero cuando el anime te quiere hacer creer que puedes arreglar un juego al pasar un archivo de motor como si fuera un PNG… entonces descubres que quizás el pasado no estaba tan mal.

Bokutachi no Remake te quiere hacer creer que será una historia sobre crear contenido: videojuegos, película música, novelas… pero luego resulta que al parecer su creador no tenía ni idea de cómo crear esto, entonces se dedicó a hacer una historia de romance sin gracia. Luego recuerda que tiene que haber una lección y a las patadas descubrimos que al parecer es: “no hagas todo por los demás… ¿por qué al parecer esto arruina el futuro?

Todavía no entiendo cuál es el punto al que quiere llegar Bokutachi no Remake. Todavía no entiendo si es una serie sobre las elecciones de vida, sobre crear arte, si es un harem (un mal harem, por cierto), un slice of life o quizás tan solo un experimento social para ver cuántas veces puedo suspirar de frustración antes de que termine el episodio.

Olviden rehacer mi vida. Lo único que quiero es que me devuelvan las horas que invertí en este anime.

Oh, Fena. Tenías tanto potencial. En verdad disfruté tu primer episodio y la promesa de una aventura pirata con ninjas.

No entiendo por qué tenías que ir full ‘Evangelion’ en tu final y arruinarlo todo.

Fena la princesa pirata es la mentira más grande de este año. El anime sí tiene a Fena, pero de princesa poco y lo de pirata lo ponemos todavía más en duda. Es un anime que te quiere interesar con el misterio detrás del pasado de su protagonista. Pero en algún momento la historia pareció decidir que pensar en un buen misterio era demasiado trabajo, así acudió a la biblia, buscó una manera de justificar todo el viaje que no tenía mucho sentido y terminó la historia.

Fena la Princesa Pirata es que pasaría si los peores ninjas de Naruto salen a buscar el One Piece, pero al final resulta que el tesoro es una conferencia evangélica dictada por alguien que recién se graduó de filosofía… y esta es la mejor descripción que les puedo dar.

Ex-Arm es 2021 hecho anime. Es un desastre tan gran, tan espectacular, que también encaja como la mejor comedia del año.

No entendemos cuál fue el proceso lógico para ceder el proyecto de Ex-Arm a Visual Flight, una compañía que nada sabía de animación. No entendemos cuántas personas vieron el resultado final y dijeron: “chicos, esto es perfecto para salir en la plataforma de anime más grande del mundo como un anime original”. No sabemos si al final todo se trató de una broma malvada y nos están grabando para sacar videos de “milenials reaccionan a Ex-Arm”.

Lo que sí sabemos es que Ex-Arm tiene una calificación de 2.4 en My Anime List. Y aunque nunca solemos estar de acuerdo con los juicios de otras personas en esta plataforma, por una vez les damos la razón al 100% en que esta es una de las peores series anime de 2021.

Imágenes: Crunchyroll