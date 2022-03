La última temporada de Peaky Blinders llegará a Netflix el 10 de junio

En caso de que no hayan comenzado la maratón, Peaky Blinders es una de esas series que no te puedes perder, en especial ahora que está a punto de terminar. Sin embargo, si todavía no has comenzado tienes tan solo un par de meses para ponerte al día.

La plataforma de streaming confirmó, a través de una publicación en Variety, que la nueva tanda de capítulos del show llegará al servicio de streaming el próximo 10 de junio, con todos los seis episodios del show llegando de manera simultánea.

Por supuesto, los más devotos fans de Peaky Blinders sabrán que la nueva temporada ya está en marcha con los nuevos episodios comenzando a emitirse a partir del pasado 27 de febrero. Por desgracia, la serie solo es transmitida por la BBC y Netflix no consiguió realizar un acuerdo para la transmisión simultánea en nuestros territorios, de manera que tendremos que esperar un poco más para poder verlos.

Por supuesto, para aquellos que están evadiendo los spoilers la espera sigue siendo bastante larga. La última temporada del show dejó las puertas abiertas a un millar de preguntas por preguntas. Quizás una de las más importantes es cómo resolverá el show la ausencia de la tía Polly de Helen McCrory, que falleció el de 16 de abril del año pasado. Si algo, las semanas más importantes para evitar spoilers son las últimas de abril, que es cuando el último capítulo del show está programado para su estreno.

Mientras tanto puedes ver los primeros episodios de Peaky Blinders, que cuenta con las primeras cinco temporadas del show.

Imágenes: Netflix