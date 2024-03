La triste historia del actor que interpretó a Anakyn Skywalker en ‘La Amenaza Fantasma’

La ‘Amenaza Fantasma’ puede no ser la película favorita de la mayoría de fans de Star Wars, pero la principal víctima de la cinta no fueron los fans de la franquicia o reputación de George Lucas. Si hay una tragedia es la historia de Jake Lloyd, el actor que interpretó a Anakyn Skywalker en el filme.

Lloyd tenía 8 años cuando participó en el filme. Al igual que la mayoría de actores que tienen la oportunidad de aparecer en ‘Star Wars’ parecía lógico que en algún momento el niño actor comenzara a aparecer en más proyectos de televisión o películas. Pero en los años que pasaron nada se supo de él, lo que llevó a muchos a la conclusión de que la pésima recepción que tuvo la ‘Amenaza Fantasma’ lo llevó a alejarse de las cámaras. Esta semana su madre reveló que el motivo real está en que el joven tiene una condición mental delicada al ser diagnosticado con esquizofrenia en 2008.

“Habría pasado de alguna manera”, aseguró su madre al responder la razón por la que Lloyd se alejó de las cámaras. “Creo que es algo genético. Y su psiquiatra también está de acuerdo en que Jake será un esquizofrénico”.

En la entrevista también desmiente los rumores que aseguran que odia Star Wars y que la recepción de los fans hacía el filme fue uno de los motivos por los que dejó la actuación. “Eso no es mentira. No tuvo nada que ver con Star Wars. Tuvo más que ver con nuestra familia. Por ejemplo, estábamos pasando por un divorcio… las cosas no estaban bien. Y Jake tampoco parecía estar divirtiéndose tanto audicionando. Jake amó el haber participado en Star Wars. Se divirtió tanto”.

El diagnostico de Lloyd también explica porque el niño actor ni siquiera apareció en convenciones u otros eventos que celebran la larga historia de películas. “Amaría que pudiera hacer algo más. Creo que a él también le gustaría. En este punto no es posible, pero esperamos ver qué tanto mejorará [ahora que está recibiendo ayuda]. Lo veremos”.

De hecho, parece que el joven actor ni siquiera estuvo al tanto de la infame reputación que tiene ‘La Amenaza Fantasma’: “Lo protegí de las críticas. “Estaba afuera andando en bicicleta, jugando con sus amigos. Él no lo sabía. No le importaba. Todo el mundo le da mucha importancia a eso. Y es bastante molesto para mí porque Jake era un niño pequeño cuando eso salió, y realmente no sintió todo eso porque no lo dejé estar mucho en la Internet”.

Como mencionamos antes, Jake Lloyd fue diagnosticado con esquizofrenia en 2008, después de que abandonó la universidad. Sin embargo, de acuerdo con su madre, el joven actor comenzó a tener problemas en la secundaria: “comenzó a hablar de realidades alternas. No sabía si estaba en nuestra realidad o en ‘otra’.

Actualmente Lloyd se encuentra internado en un hospital mental después de haber tenido una crisis en 2023 en la que detuvo su carro en medio de las vías: “Dijo que quería apagar el auto. Y giró el auto en medio de los tres carriles, y estábamos en el carril central”, recordó Lisa. “Hubo muchos gritos e insultos. La policía llegó allí y le hicieron algunas preguntas a Jake. Estaba hablando con ellos, pero nada de eso tenía sentido. Todo era un sinsentido de palabras”.

Imágenes: Lucasfilms