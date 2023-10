La primera imagen de la película live action de ‘Blancanieves’ tiene dividida a la Internet

Disney presentó este viernes 27 de octubre la primera imagen de su live action de ‘Blancanieves’ y (como parece ser la tendencia en 2023) y, de paso, anunció que el filme será aplazado un año. Pero la mayoría de la Internet no se ha enfocado en el hecho de que la película vaya a llegar después de lo esperado, sino en los enanos que por primera vemos en el filme.

Desde que se anunció la cinta uno de los puntos más polémicos de la cinta ha sido el tema de los enanos. Hay varías razones por las que el tema es delicado, que quizás se ejemplifican mejor en la crítica que realizó Peter Dinklage (mejor conocido por su rol como Tyrion Lannister) cuando se anunció el proyecto:

“Me sorprendió un poco que estuvieran orgullosos de elegir una actriz latina como Blancanieves. Siguen contando la historia de ‘Blancanieves y los siete enanitos. No tiene sentido para mí. Estás siendo progresivo, por un lado, pero aun así estás realizando un filme sobre siete enanos que viven juntos en una cueva”.

Sin embargo, las primeras críticas del filme no parecen estar dirigidas a la idea de que Disney cuente una historia o que incluya a los enanos… sino a la manera en la que los gráficos por computadora parecen traer a la versión moderna de estos personajes:

¿Entonces realmente tendrán a los siete enanos en la película? ¿Pensé que iban a ser criaturas mágicas?

So they’re actually gonna have the seven dwarves in the movie? I thought they were gonna be magical creatures?

Aparentemente, esta es una nueva toma promocional de Blancanieves en acción real (cuando la vi por primera vez, pensé que era IA, pero está en todos los comunicados de prensa). Los intimidamos con éxito para que cambiaran a los enanos. Es Sonic de nuevo.

Apparently, this is a new promotional shot from the live-action Snow White (when I first saw it, I thought it was AI, but it’s on all the press-releases). We successfully bullied them into changing the dwarves. It’s Sonic all over again. pic.twitter.com/e7G186yqoh

