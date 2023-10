La película de ‘Five Nights at Freddys’ ha sido un éxito en taquilla, pese a lo que dice la crítica

¿Están de moda las películas adaptadas de un videojuego? Rompiendo una vez más la ‘maldición’ de adaptaciones inspiradas en juegos la cinta de ‘Five Nights at Freddys’ ha sido un éxito masivo durante su primer fin de semana de estreno.

En los primeros tres días de su debut en la pantalla la cinta de ‘Five Nights at Freddys’ recolectó en los Estados Unidos más de $79 millones de dólares. Aunque no se trata del mejor estreno de Universal en 2023 (Oppenheimer consiguió recaudar $82 millones de dólares en su debut de cartelera, aunque se trató de un fenómeno particular).

Quizás la mayor victoria para el estudio y la adaptación es que con su primer fin de semana ‘Five Nights at Freddys’ se ha convertido en el mejor estreno de una película de horror en 2023. No solo esto, sino que ahora también comparte el segundo lugar como el mejor estreno de una adaptación de videojuegos con ‘Sonic 2’ (el primer lugar lo tiene ‘The Super Mario Bros. The Movie’).

El éxito de la cinta también nos recuerda a otra historia de 2023. Al igual que la antes mencionada película de ‘Super Mario, ‘Five Nights at Freddys’ fue bastante criticada por los portales especializados con muy bajas calificaciones que criticaban elementos como su horror o la manera en la que manejó su historia. De hecho, para el momento de publicación de este artículo la cinta cuenta con una calificación de 26% en Rotten Tomatoes.

Al mismo tiempo, la cinta cuenta con una calificación de 88% en el mismo portal por parte de la audiencia que parece haber adorado la versión que llegó a las salas de cine. Las razones suelen estar dentro de la misma línea por la que la película de Super Mario fue un éxito: referencias escondidas que los fans más devotos pueden disfrutar y un manejo del material original que para los fans demuestra respeto por la obra a adaptar. Nuevamente parecemos estar frente a otro caso de una película hecha para los fans y no la crítica.

La cinta de ‘Five Nights at Freddys’ se toma ciertas libertades con la historia. Para empezar, los eventos ocurren una década después que en la saga de videojuegos, con el restaurante cerrando en la década de los 70 y la cinta ocurriendo a inicios de los 2000. La motivación del protagonista también se modifica, con su hermano siendo una de las ‘víctimas’ de los monstruos animatrónicos.

‘Five Nights at Freddys’ también está más cercana a un filme de suspenso que a una cinta de horror. El estudio optó por contar una historia con poca violencia y omitir la posibilidad de ver a los robots cometer sus asesinatos en pantalla. Es una decisión inteligente, considerando que mucha de la audiencia del juego son jóvenes adolescentes y que la calificación de PG13 garantiza que este público puede asistir a las salas (y llenar más las arcas de Universal).

La película de ‘Five Nights at Freddys’ ya está disponible en cartelera a través de distribuidores autorizados en Colombia.

Imágenes: Universal