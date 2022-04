El nuevo tráiler de Jurassic World Dominion reúne a dos generaciones de la franquicia y, de pasó, nos da un dinosaurio con plumas.

Alisten las crispetas, fanáticos de los dinosaurios en la pantalla grande ¡La nostalgia ruge en el primer tráiler de Jurassic World Dominion! La última película en la nueva trilogía de Jurassic Park finalmente nos ha entregado su primer adelanto, con un tráiler que une a las dos generaciones de la franquicia que nos trajo a los gigantes prehistóricos al cine.

La película toma lugar cuatro años después de los eventos de Jurassic World: Fallen Kingdom. La isla Nublar ha desaparecido y los dinosaurios rescatados ahora recorren el planeta después de escapar de la subasta. Por supuesto, este nuevo mundo está en un equilibrio bastante delicado, que amenaza con la extinción de una de las partes en cualquier momento. Cuando la cría de Blue es secuestrada por un grupo de cazadores furtivos dos misiones colisionan: recuperar este saurio y descubrir si es posible que los humanos puedan vivir con los depredadores más grandes que ha visto la historia.

A la película regresa la dupla de Chris Pratt y Bryce Dallas. Pero en esta ocasión también estarán acompañados de la trinidad del primer filme: Laura Dern, Jeff Goldblum y Sam Neill.

El tráiler también nos trae otras sorpresas. Por ejemplo, vemos la primera aparición de un dinosaurio biológicamente ‘correcto’. Aunque películas como Jurassic Park popularizaron la idea de que los gigantes que dominaron el mundo eran estos réptiles monstruosos, los estudios más recientes apuntan a que la gran mayoría de especies eran mucho más cercanas a las aves modernas, con plumas en vez de escapas cubriendo la gran mayoría de su cuerpo.

Además del regreso de estos rostros conocidos, Jurassic World Dominion también trae nuevos rostros con el ingreso DeWanda Wise (She’s Gotta Have It), el nominado al Emmy Mamoudou Athie (Archive 81), Dichen Lachman (Agents of S.H.I.E.L.D.), Scott Haze (Minari) y Campbell Scott (The Amazing Spider-Man 2). El elenco que regresa a la película incluye a BD Wong como el Dr. Henry Wu, Justice Smith como Franklin Webb, Daniella Pineda como la Dra. Zia Rodriguez y Omar Sy como Barry Sembenè.

Jurassic World Dominion se estrena el próximo 10 de junio, solo en teatros.

Imágenes: Paramount Pictures