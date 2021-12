Kick-Ass volverá, pero no con una tercera parte

La sangrienta y blasfema película Kick-Ass tendrá una nueva entrega, pero no es la secuela como todos los fanáticos esperan. Matthew Vaughn, el director de la película reveló que ésta se está reiniciando y será más controvertida que la original.

El anuncio se conoció en una entrevista grupal a Vaughn, donde además reveló que solo tardará dos años para salir en pantallas. Lo que muchos se preguntarán es ¿por qué reiniciar la película y no sacar la tercera parte? Por supuesto, los periodistas preguntaron lo mismo.

“Porque creo que la pista está en el título. Creo que Kick-Ass se convirtió en un nuevo tipo de género. Todos decían: ‘Oh, no puedes hacer superhéroes con clasificación R… No puedes hacer eso’. Entonces, tuve esta idea, y fue tan loco que dije: ‘Sí, genial. Causará tanta controversia, y todos hablarán de ello y tanta gente que lo ama lo odiará ‘. Pero no estoy diciendo que no tenga los personajes y no los tendrá, ya sabes. Solo digo que no es lo que nadie podría imaginarse”. Fue la respuesta del director.

A principios de este mes Jimmy Fallon de The Tonight Show le preguntó a Chloe Grace Moretz sobre los rumores de Kick-Ass 3 y si ella estaría dispuesta a interpretar de nuevo a Hit-Girl. Moretz respondió que estaría encantada de hacerlo pero que pensaba que la secuela sería perfecta solo si todo el elenco está completo.

Sin embargo, Vaughn agregó en la entrevista que necesitará a un actor o actriz muy valiente que desee realmente interpretar al nuevo Kick-Ass porque “los asustará”. Por lo que podríamos suponer que no está pensando en el elenco que ya conocemos.

Kick-Ass cuenta la historia del adolescente Dave Lizewski (Aaron Johnson), quien decide autodenominarse como un superhéroe, a pesar de no tener poderes especiales. Dave se pone un disfraz, se hace llamar «Kick-Ass» y trabaja contra el crimen. Luego se une con el equipo de vigilantes padre e hija Big Daddy y Hit Girl, y Red Mist, otro luchador contra el crimen.

La primer película de Kick-Ass llegó por primera vez a los cines en el 2010, mientras que su secuela salió en el 2012. Desde entonces, los fanáticos se han preguntado por la tercera entrega, pero con la revelación de Matthew Vaughn quedó descartada (por el momento).

El ‘reinicio’ de la película se realizará después de que los derechos de la misma vuelvan a la productora de Vaughn, Marv Films. Los derechos habían sido otorgados a otras productoras internacionales durante 10 a 13 años, por lo que será el momento perfecto para reiniciar la serie Kick-Ass.

