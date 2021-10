James Gunn seguirá trabajando en el universo cinematográfico de DC

¿Les gustó ‘El Escuadrón Suicida’ de James Gunn? La buena noticia es que el director ha confirmado que ‘Peacemaker’, la serie para HBO Max que se enfocará en el villano protagonizado por John Cena, no será su último proyecto en el universo cinematográfico de DC.

A través de su cuenta de Twitter el directo confirmó que está desarrollando otro proyecto de DC, además de la serie de Peacemaker. Por supuesto, el director no entregó mayores detalles de qué está realizando, así que es posible que no se trata de un filme, sino de otro show de TV para la plataforma de streaming de Warner. También nos confirmó que esta película o serie no será anunciada en el DC Fandome 2021, así que no esperen noticias pronto.

Yes, I’m developing another DC project besides Peacemaker. — James Gunn (@JamesGunn) October 3, 2021

¿Cuál puede ser la próxima colaboración de Gunn con el universo de DC? La respuesta obvia es una segunda parte de ‘El Escuadrón Suicida’. Aunque en términos de taquilla la cinta estuvo lejana de ser un éxito, el filme recibió calificaciones bastantes positivas de la crítica y la audiencia. Actualmente el filme tiene un 90% de calificación de portales especializados y un 82% por parte de la audiencia en el portal de Rotten Tomatoes. También está la popularidad que personajes como el Bloodsport de Idris Elba o el Ratcatcher de Daniela Melchior.

Quizás un proyecto interesante sería ver la visión de Gunn de algún héroe en el universo de DC. Aunque su película está ‘dentro del DCU’, el filme hace referencias a personajes como Superman, pero nunca realmente se atreve a ingresar a este universo. A estas alturas a Warner poco o nada le interesan las conexiones entre películas o filmes, así como la continuidad con si universo. Lo que, entre todo y todo, es una buena noticia porque significa que Gunn no tiene que preocuparse por respetar su versión de Superman o cualquiera de los otros miembros de la liga de la justicia, si decidirá utilizarlos.

De nuevo, tardaremos un tiempo en conocer cuál será el próximo proyecto de Gunn en DC. La razón es que actualmente el director se encuentra trabajando en la próxima (y última) película de su versión de Los Guardianes de la Galaxia. La última vez que tuvimos una actualización de este proyecto Gunn nos confirmó que estaba realizando los screenplay del filme. Así que podemos suponer que una buena parte del 2022 del director estará enfocada en este proyecto.

Puedes ver ‘El Escuadrón Suicida’ de James Gunn en HBO Max.

