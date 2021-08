James Gunn originalmente quería matar otro personaje en ‘El Escuadrón Suicida’

‘El Escuadrón Suicida’ salió este fin de semana a cartelera y, aunque su taquilla no es espectacular, nos sostenemos en nuestra evaluación de que es una buena película. Un punto a su favor está en el hecho de que no hace mal uso del ‘suicida’ en su nombre. Los personajes en este grupo mueren, sin anuncio previo o consideración por el cariño que le tengamos. El acto inicial es una masacre a toda escala, solo para nuestra diversión.

Incluso al final Gunn sigue matando personajes, independiente de su popularidad. Pues parece que la sed de sangre del director originalmente era mayor, pues ha revelado que el plan era que dos villanos más murieran en el enfrentamiento contra Starro. En una entrevista con Variety, Gunn confesó que su visión era que uno de los personajes principales, Bloodsport (Idris Elba) y Ratcatcher 2 (Daniela Melchior) muriera en el acto final de la película. Originalmente iba a ser Ratcatcher 2.

Pero, de acuerdo con el director, la interpretación de la actriz lo convenció de lo contrario. Al final el director decidió solo dejar la muerte de Polka-Dot Man (David Dastmalchian).

«Ella era tan dulce, sentí que estaba demasiado oscuro (matarla). No es que no amemos a Polka-Dot Man… Simplemente no pude matar a Ratcatcher 2. Así que cedí», dijo Gunn. El director también confirmó que desde el inicio había dos personajes que era claro que no iba a matar: Harley Queen (Margot Robbie) y Bloodsport. Así que podemos asumir que en algún momento estuvo en la mesa el también eliminar a King Shark (Sylvester Stallone). De la misma manera, el director aseguró que el plan tampoco fue matar a todos los personajes.

En última instancia la decisión de dejar viva a Ratcatcher 2 puede probar útil. Aunque la taquilla no ha sido amable con ‘El Escuadrón Suicida’ de James Gunn, las críticas han coincido en que esta franquicia merece una nueva visita con el mismo tono que logró el director. Considerando que Gunn tiene las manos ocupadas con Guardians en los próximos años no deberíamos esperar el anuncio pronto.

Imágenes: Warner Pictures