HBO nos da un primer vistazo a la serie de ‘The Last of Us’

¿Tienes los pañuelos listos? HBO nos ha compartido el primer vistazo a la producción de su serie de The Last of Us. La imagen nos muestra de espaldas a Ellie, interpretada por Bella Ramsey, y Joe, interpretado por Pedro Pascal. Los fans del juego tendrán una sonrisa en el rostro al ver que la serie ha adaptado algunas de las prendas más emblemáticas del dúo. Vemos a Ellie con una chaqueta de sudadera rosada, similar a la del primer juego. También vemos a Joe con su camisa de Denim y maleta desgastada. Ambos miran las ruinas de un avión comercial estrellado.

Por desgracia, la foto de producción no viene acompañada de una confirmación para su estreno. HBO tiene como ventana de estreno 2022, lo que nos deja con 12 meses de anticipación. Dicho esto, muchos esperan que la productora apueste por la opción poética y lo estrene el 16 de septiembre, que canónicamente fue el primer día en el que comenzó la crisis y el día en el que Joe terminó perdiendo a su hija.

La elección de los actores para interpretar a los personajes principales nos levanta muchas esperanzas. Bella Ramsey es recordada por muchos por ser la niña actriz que interpretó a Lyanna Mormont, la última sobreviviente de la casa del norte, en Game of Thrones. Pero además de esto tiene otra experiencia, por ejemplo, como como Hilda en la serie animada del mismo nombre de Netflix. Pascal, por otro lado, es una mega estrella que se ha destacado en los últimos años. No solo también es un veterano de Game Of Thrones, sino que es la estrella de ‘The Mandalorian’ de Disney+ y ha participado en filmes como ‘La Mujer Maravilla’. Ambos actores también compartieron las imágenes en sus cuentas de Twitter… sin entregarnos mayores detalles.

En general, hay optimismo sobre sobre esta adaptación. HBO parece ser el lugar perfecto para la producción y parece que entienden el cariño que los fans tienen al primer juego de Naugthy Dog. El hecho de que Craig Mazin (Chernobyl) Neil Druckmann (co presidente de Naughty Dog y co escritor del primer juego) son otras razones para confiar en ella. Por supuesto, algunos solo esperan que la adaptación no divisa a los fans… lo que parece complicado si miramos el recibimiento que tuvo ‘The Last of Us 2′,

