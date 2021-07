HBO Max tuvo una primera semana complicada en Latinoamérica

El fin de semana me rendí con la app móvil de HBO Max. La plataforma en Android toma minutos enteros en cargar… si es que carga del todo y no toca cerrarla y volver a intentar abrir después de varios dolores de cabeza. El día anterior no pude eliminar las series en la lista de espera y un día antes me rendí intentando acomodar los subtítulos de manera que fueran legibles.

Mi experiencia personal parece ser la muestra de las frustraciones que miles de usuarios tuvieron en redes sociales durante el primer fin de semana en el que estuvo disponible HBO Max, el nuevo servicio de streaming de la región. Y, aunque los problemas técnicos son elementos que se pueden suponer, la cantidad de problemas y las inevitables comparaciones con el lanzamiento de Disney+ en Latinoamérica dieron como resultado que el fin de semana la conversación estuviera más centrada en el lanzamiento atropellado del servicio en la región.

HBO Max para Latinoamérica sigue sin estar en la tienda de PlayStation

Las personas hoy adquieren un servicio de streaming no solo para ver en su computador, sino desde la comodidad de su plataforma favorita. Para muchos, las consolas se han convertido en estaciones de apps para ver en la TV sus shows favoritos. Y cuando Disney+ llegó, desde el primer día estuvo disponible en la mayor cantidad de plataformas de apps posibles, incluyendo la tienda de Xbox y PlayStation. Pero, en su primera semana, HBO Max todavía no aparece disponible para los usuarios de PS4 y PS5.

Aquellos que, por desgracia, solo tienen una de estas consolas, han acudido a las redes a expresar su frustración, en especial porque el servicio de streaming no advirtió que el servicio no estaría inicialmente disponible en esta plataforma, haciendo que la compra de muchos se sintiera como perdida. Nos hemos comunicado con HBO Max para corroborar si hay alguna fecha o promesa para su integración en la tienda de PlayStation, pero por ahora no hemos recibido respuesta.

Tiempos de carga extensos

Hay dos representaciones de este problema:

El primero son los tiempos de la app en general. Aunque el problema parece haberse resuelto para este martes en su versión web, el fin de semana ingresar a la plataforma de HBO Max era un acto de paciencia extrema. La aplicación web, por otro lado, tenía problemas similares que significaban que ver algo desde el móvil era un acto de fe… y ni se te ocurra salir de la app o cerrarla por error.

El otro problema está en la carga de capítulos. Menos frecuente, pero igual de molesto, a menudo las series y películas podían tomar momentos en cargar como si se tratara de un problema de conexión. La falla era mucho más evidente al intentar adelantar o atrasar algún capítulo o película.

¿Jugando tetris con los subtítulos?

Es posible que Netflix nos hubiera malacostumbrado. Es posible que parte del encanto de HBO Max sea jugar tetris con los subtítulos. No lo sabemos. Lo que si podemos decir es que ver una serie subtitulada en la plataforma es una tortura para los amantes de los textos justificados.

Nadie: Los subtítulos de HBO Max: pic.twitter.com/dK2Fcxz6kc — the felipiiinest® – Pre-funado (@felipiiin) July 6, 2021

Es algo irónico que HBO Max permita cambiar el tipo de letra, el color e incluso el tamaño, pero que sea imposible ver los textos de manera que no se conviertan en un espectáculo mayor que el mismo show que se está viendo.

