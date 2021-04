Hay una versión de 20 horas de ‘Once Upon a Time In…Hollywood’

La versión de 20 horas de ‘Once Upon a Time In…Hollywood’ tiene pocas posibilidades de ver la luz... al igual que el 'Ayer Cut'.

Creíste que las 4 horas del ‘Snyder Cut’ eran largas… pues esperamos que nunca te tengas que sentar a las 20 horas de la versión inédita de ‘Once Upon a Time In…Hollywood’. En una entrevista para el portal Variety Margot Robbie confirmó la existencia de esta versión de la cinta más reciente de Quentin Tarantino.

La actriz se encuentra en estos momentos comenzando la gira de medios para el ‘Escuadrón Suicida’ de James Gunn en la que interpreta a Harley Queen. Eventualmente el tema de las versiones no lanzadas de las cintas salió a la luz (algo lógico, considerando toda la polémica alrededor del ‘Ayer Cut’ de la versión de 2016 del ‘Escuadrón Suicida’ en la que también participó) y la actriz confirmó que con todo el material que se grabó, existe una versión de casi un día de duración de ‘Once Upon a Time In…Hollywood’.

«Hay mucho más que no pudieron ver, cosas que filmamos que increíbles, y por un millón de razones, obviamente, no pudieron pasar el corte». Por supuesto, es poco probable que la versión de 20 horas de Once Upon a Time In…Hollywood’ alguna vez siquiera vea la luz del sol. Dicho esto, Tarantino no es precisamente extraño a la idea de lanzar cortes adicionales de sus películas. En 2015 el director lanzó una versión de su cinta ‘The Hatefull Eight’ en una mini serie para Netflix. Ahora que las versiones extendidas están de modas, no sorprendería si el mismo trato se le diera a su filme más reciente, que en su versión teatral ya alcanzaba las tres Horas.

Te puede interesar: Warner Pictures no tolerará otro #ReleaseTheSnyderCut

Por supuesto, a Robbie también se le preguntó si hay una versión de Ayer del escuadrón Suicida, pero la respuesta de la actriz, como la de Warner Bros es un no rotundo. «No hay una versión de David Ayer que esté en proceso o que vaya a ser lanzada”, afirmó la actriz.

El futuro de Robbie con DC no está tampoco muy claro. La actriz regresará en el ‘Escuadrón Suicida’ de David Ayer, pero su futuro después de esto no es tan claro. Inicialmente se esperaba que fuera una parte permanente del DCU, considerando la popularidad de su personaje. Pero el resultado de la cinta de ‘Harley Queen’ fue mucho menos a la anticipada por el estudio.

Imágenes: Paramount Pictures