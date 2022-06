¿Habrá una temporada 4 de ‘The Umbrella Academy’?

Esta semana la maratón que hay que hacer es The Umbrella Academy. La nueva tanda de capítulos aterrizó por tercera vez y lo más sorprendente en este punto es que el final del mundo no deja de ser divertido por tercera vez cuando se comparte con los hermanos Hargreeves.

Lo que puede llevar a muchos a preguntarse: ¿cuándo veremos una cuarta temporada de The Umbrella Academy? No hay problema, en ENTER.CO te contamos todo lo que sabemos sobre la próxima temporada del show.

¿Hay confirmación de una temporada 4 de The Umbrella Academy?

No. Por ahora Netflix no ha dado luz verde a una continuación de su historia.

Vale la pena mencionar que mientras más avanza un show, más costoso se vuelve para la plataforma el continuarlo. Mientras que las primeras temporadas son una inversión, a la cuarta la renovación de contratos de los actores, equipo a cargo del guion, directores, por no mencionar los derechos de uso y la publicidad se incrementan.

Dicho esto, The Umbrella Academy es actualmente uno de los productos más populares de la plataforma. Netflix tampoco se puede dar el lujo de cancelar series como este ahora que series como Stranger Things están viendo su ocaso y el flujo de nuevos shows no parece estar produciendo el gancho para atraer nuevos suscriptores que esperaba.

¿Será la temporada 4 de The Umbrella Academy el final del show?

No lo parece. Al parecer el creador del show tiene planeadas ‘muchas más temporadas’ para la adaptación de Netflix, aunque aseguró que ya cuenta con un final en mente.

¿Qué historia veríamos en la temporada 4 de The Umbrella Academy?

En este punto la adaptación de Netflix está bastante alejada del material original. La primera temporada adaptó el arco de The Apocalypse Suite, la dos ‘Hotel Dallas’ y la tres es una extra combinación entre ‘Oblivion Hotel’ y ‘The Sparrow Academy’ (esta última historia no ha sido publicada, pero Gerard Way confesó haber compartido detalles con el equipo de Netflix para la adaptación).

Esto significa que la historia que veremos en una temporada 4 de ‘The Umbrella Academy’ posiblemente será 100% original.

¿Cómo puede continuar la historia de Umbrella Academy?

Por supuesto, The Umbrella Academy podría terminar tal como quedó: los hermanos Hargreeves ya no cuentan con sus poderes y ahora están intentando vivir en esta nueva dimensión. Pero, al mismo tiempo, es posible que la historia muestre el enfrentamiento final entre The Umbrella Academy y Reginald Hargreeves.

También hay bastantes misterios que faltan por resolver. Todavía no se ha resulto el origen de los poderes de los chicos. El paradero de Sloan también permanece como uno de los misterios de la nueva temporada. Uno de los más importantes está en el trato que Reginald hizo con Alison y que le permitió regresar con su hija y una versión ‘moderna’ de su esposo Ray. También está el misterio de ‘El Incidente Jennifer’ que causó la muerte de Ben en el universo original.

