¿Habrá una segunda temporada del live action de Cowboy Bebop?

El live action de Cowboy Bebop sin duda despertó opiniones. La serie era una de las más esperadas de 2020 (seamos honestos, no por las mejores razones) y era claro que Netflix que estaba apostando a que el show tuviera un éxito similar al de otras adaptaciones como The Witcher. Es claro por su final, que de manera clara deja abierta la posibilidad de una nueva tanda de capítulos.

La pregunta es: ¿Habrá una segunda temporada de Cowboy Bebop?

El silencio de Netflix sobre Cowboy Bebop

Por ahora Netflix no ha confirmado que la serie tendrá una segunda temporada. En términos estrictos esto no significa que el show no vaya a tener una segunda parte… pero si nos apegamos a la historia no anticipa nada bueno para el live action de Netflix.

La razón está en que usualmente Netflix anuncia la segunda temporada de sus series más populares sin mayor demora. Si nos fijamos en casos como el de The Witcher o Cobra Kai, la plataforma suele tomar decisiones rápidas respecto a la producción. Una razón es que de esta manera puede renegociar las condiciones con cierta ventaja, pero además permite que las personas mantengan el interés o estén pendientes de actualizaciones de estos proyectos.

Por otro lado, Netflix suele mantener silencio de aquellas producciones que estaban preparadas para una segunda temporada… pero necesariamente no terminaron de alcanzar las expectativas. Podemos pensar en Space Force, que también tenía toda la intención de expandirse por, al menos, dos temporadas más.

Netflix tenía todos los planes para una temporada 2

La cosa es que Netflix parecía tener todos los planes para una segunda temporada. De acuerdo a John Cho, que interpreta a Spike en el show, asegura que desde el inicio de la serie era claro que la intención era extender el show a una segunda temporada:

“Espero que (la temporada 2) sea más extraña y oscura. Siempre espero eso por alguna razón. También quiero que Spike sea feliz. Esta temporada fue dura para él. Sentí mucha simpatía por él. Así que espero que tenga un momento de felicidad. Predigo que volverá a ser un camino difícil. Sin embargo, supongo que lo único que puedo decir es realmente abstracto, que es: si esta temporada fuera verso, estribillo, verso, estribillo, me gustaría llegar al medio y hacer algo inusual e inesperado”.

Sin embargo, el actor también afirmó que “esperaban que tuvieran una temporada 2”, lo que parece indicar que Netflix no tenía confirmada una segunda tanda de capítulos y que, por lo que podemos suponer, la plataforma estaba esperando ver los números y la recepción para tomar una decisión.

¿Renovará Netflix el live action de Cowboy Bebop? Parece poco probable. Aunque Netflix ha renovado series con peor recepción que este show (Emily in Paris, por ejemplo) la diferencia está en los costos de producción. El live action está dentro del espectro de las series más costosas, por lo que las probabilidades no lucen bien para el show.

