Gen V: La ‘Escuela de Súper héroes’ de ‘The Boys’

La idea de una escuela de héroes no es nueva. Después de todo, como concepto un lugar en el que las futuras leyendas y protectores del mundo se forman. Desde la Escuela de Súper Héroes de Disney, hasta My Hero Academia de la Shonen Jump. Así que era obvio que el universo de The Boys también contaría con su propia versión de una escuela… ¿pero ¿qué pasa cuando el escenario es un mundo en el que ‘Aquaman participa en una orgia de héroes teniendo sexo con un pulpo’? Esto es ‘Gen V’.

Amazon ha confirmado el título de su serie spinoff que tendrá como escenario el universo de The Boys y contará las historias de la ‘nueva generación de héroes’ en la única universidad exclusiva para súper héroes (por supuesto, dirigida por Vought International). Por supuesto, conociendo el tipo de personas que terminan llegando a los equipos como Los Siete, podemos estar seguros que en vez de una historia de universitarios del tipo ‘Escuela de Súper Héroes’, el show de Netflix estará mucho más cercano a Los Juegos del Hambre.

El juego cuenta principalmente con un elenco de nuevos actores y, por ahora, los detalles sobre su historia han sido mantenidos en secreto. En este enlace puedes ver el video de presentación de Gen V y, de paso, ir conociendo algunos de los rostros como Chance Perdomo, Shelley Conn, Maddie Phillips, London Thor, Derek Luh, Asa Germann, Patrick Schwarzenegger, Sean Patrick Thomas, y Marco Pigossi que harán pate de la serie. El show comenzó producción solo hasta este año y por ahora no hay una fecha de estreno.

Tampoco sabemos si el show tendrá alguna relación con los eventos de The Boys o incluso estará cronológicamente ubicado en el mismo tiempo. Es lo más probable considerando que Seven on 7 with Cameron Coleman (un show ficticio que hace parte del universo de The Boys) ha hecho mención en diversas ocasiones a esta escuela.

Imágenes: Amazon