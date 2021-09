Evaluación: Shang-Chi y la leyenda de los Diez Anillos

Una de las cosas más emocionantes de la fase 4 del Universo Cinematográfico de Marvel (en adelante MCU) está en la posibilidad de sus héroes. Por supuesto, está la llegada de algunos favoritos como Blade o los 4 Fantásticos, que seguramente venderán boletas solo por su fama. Pero luego están los nombres de aquellos héroes menos conocidos. Aquellos que no parecían opciones obvias para remplazar a Hulk, Capitán América o Iron Man. Shang-Chi, es uno de ellos.

La cinta tiene como protagonista al héroe con el mismo nombre, interpretado por Simu Liu. Entrenado como un asesino por su padre Xu Wenwu (Tony Chiu-Wai Leung) Shang-Chi se ha distanciado de su legado y ahora vive de manera pacífica en los Estados Unidos con su amiga Katy (Awkwafina). Sin embargo, cuando su pasado venga a buscarlo, él tendrá que regresar a su hogar, enfrentar a su padre y el rol importante que el mundo le parece haber asignado.

‘Shang-Chi y la leyenda de los Diez Anillos’ es una película que se siente más como la introducción a la fase 4, al menos en comparación con ‘Black Widow’. Sin duda, es la película más Kung Fu de todo el MCU y cuenta con algunas de las peleas con mejor coreografía del MCU… al menos hasta que el CG ataca en exceso. Su historia tiene un par de giros interesantes, pero se mantiene dentro de la plantilla de acero del MCU, incluyendo el que Marvel siga cometiendo el mismo error de siempre con sus personajes. Dicho esto, es un filme entretenido que pavimenta el camino para un nuevo personaje con mucho potencial… si Marvel Studios sabe aprovecharlo bien.

Kung Fu al MCU

Obviamente una película de Shang-Chi tenía que contar con Kung Fu. Es el sello del personaje, así que esperábamos que el MCU pudiera cumplir con secuencias de pelea que estuvieran a la altura de sus grandes películas de acción y que se sintieran como una mezcla entre una película de Jackie Chan y un combate de héroes de Marvel.

La cinta cumple… en una buena parte. El primer acto está plagado de escenas de este tipo e incluso comienza muy fuerte con un combate en un bus (del que puedes ver un fragmento en este clip). Esta pelea en particular refleja lo mejor de ‘Shang-Chi y la leyenda de los Diez Anillos’. El uso de los ambientes, movimientos fluidos con coreografías impresionantes e incluso el sentido del humor físico que utilizan a menudo estos filmes. Es en este punto en el que la película de Marvel demuestra por qué necesitábamos un héroe como este en el MCU.

Por desgracia, el acto final olvida mucho de estos elementos y opta por enfrentamientos que van más al lado ‘impresionante con CG’ de Marvel. Perdemos al John Wick del MCU y solo nos quedamos con otro Spider-Man o Dr. Strange más. No es algo que sea malo en el filme y asumimos que es difícil hacer una pelea final a puño limpio… pero vaya que nos hubiera gustado un combate que explorara más el Kung fu y menos los gráficos por computadora.

Shang-Chi y las patadas giratorias

‘Shang-Chi y la leyenda de los Diez Anillos’ es una película de Marvel, de las que ya hacen con los ojos cerrados. Hay una combinación de humor y acción, a menudo buscando que las bromas vendan el carisma de sus personajes. No tocan algún tema particularmente oscuro y es muy fácil predecir por dónde va la historia una vez que la mayoría de elementos se han puesto en la mesa. No esperen grandes revelaciones o alguna patada giratoria que ponga la trama de cabeza.

Dicho esto, ‘Shang-Chi y la leyenda de los Diez Anillos’ no es la película 100% genérica de Marvel. El filme toma algunos giros interesantes, en especial en lo que respecta al desarrollo de su villano. Es aquí donde la película opta por entregar una historia que, aunque no te pilla desprevenida, al menos evita los días de antaño de malos de cartón. Es algo que, además, se agradece porque le da un tono diferente a la película. Es una película que no toma muchos riesgos, pero tampoco calca a la perfección el esquema de Marvel.

Quizás por esto molesta que Marvel todavía no haya aprendido la mayor lección en lo que a sus malos respecta. No diremos más, pues los que entenderán a que nos referimos ya habrán visto el filme. Pero sin duda es una molestia el hecho de que el MCU siga sin entender qué no solo en sus chicos buenos hay material para seguir explorando nuevas cosas…

El potencial de los 10 anillos

¿Es la película una buena cinta del MCU? Sí. El filme cumple con la promesa que ha hecho el universo de entregar filmes de acción que, al menos, paguen la boleta. No es una declaración tan impresionante como esperamos que sean filmes como ‘No Way Home’ o ‘In The Multiverse of Madness’. Pero esto es porque, primero que todo, se trata de una película de orígenes y en este campo son muy raros los ejemplos en el MCU que nos han dejado con la boca abierta.

Quizás el mejor legado que deja la cinta es el interés por explorar el potencial que tiene este personaje. Es difícil saber qué tantos planes tiene el estudio, en especial con alguien como Shang-Chi que no es relevante para muchos de los arcos más populares de los cómics. Pero hay algo de alivio en saber que ‘Black Widow’ fue la excepción a la regla más que el ejemplo del horizonte del MCU. No es un filme a prueba de balas (la reseña es un ejemplo de ello), pero si es un golpe certero.

Conclusión: como anillo al dedo

‘Shang-Chi’ es una adición perfecta al MCU. Aunque los críticos se darán un festín celebrando el que no sea un filme particularmente diferente, sigue siendo una cinta de acción capaz de emocionar a los fans de este universo de héroes. Cuando su Kung Fu brilla, lo hace con mayor potencia que las peleas tradicionales de estas cintas. El futuro es enorme con el nuevo héroe de Marvel y, por nuestro lado, creemos que la segunda película de la fase se ajusta como anillo al dedo a la franquicia (por diez veces).

Imágenes: Marvel Studios.