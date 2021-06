Evaluación: ‘Rápidos y furiosos 9’

Han sido veinte años de la franquicia de ‘Rápidos y furiosos’, una tras otra las nueve películas nos han entregado una formula clara y sencilla, que quien quiera que se siente en una sala de cine ya conoce: una metáfora de familia, escenas cómicas que recaen en los mismos personajes, carros, escenas de acción, peleas y dos hombres con unos cuantos esteroides de sobra dándose puños en una escena que convierte a la sala de cine en un coro de «¡oh!», «¡ah!» y unas cuantas risas.

He sido fan de la franquicia, muchas de ellas las he visto en cine. Pero ‘Rápidos y furiosos 9’ oficialmente se siente como si se hubiera acabado la gasolina, es un esfuerzo que mete las manos en demasiadas ollas, pero no logra alimentar ninguna boca. Probablemente es hora de que Dominic Toretto (Vin Diesel) entregue las llaves o las esconda para que nadie pueda jamás terminar de arruinar la poca fe que nos puede quedar a los fans de estas películas.

Con una formula clara para el éxito y seguir manteniendo a los fans felices, F9 trata de innovar en su historia, pero mete las manos en tantas ollas y trata de crear tantos pasabocas, que ninguna de sus recetas sale completa y mucho menos logra crear una comida que te deje con buen sabor de boca. La continuación de la historia con ‘Cipher’ (Charlize Theron), que por cierto se desaprovecha en la historia, pero no se retira sin dejar una buena huella en lo poco que la dejan hacer; una nueva arma que amenaza con la paz mundial, el regreso de Han Lue (Sung Kang), que solo hace eso, regresar sin aportar a la historia; la aparición de un hermano que nunca se mencionó en la saga, flash backs para explicar todo esto son demasiados elementos para lograr consolidar la trama de una manera respetuosa.

Además, esta franquicia nació como una propuesta para los amantes de los carros y parte de su historia eran las cámaras lentas a esos modelos únicos, a los motores de los carros y el sonido del acelerador mientras alguien gritaba «arranquen». ‘Rápidos y furiosos 9’ pierde en los detalles, inclusive en el de demostrar a su público de nicho lo que ellos quieren. Algo similar sucede con el villano de la historia, tienen tantos, hay tantas capas de «maldad» que no logra tener ese malo de las películas que nos enamore, ese con el que todos quisiéramos competir.

Y, por si acaso no ha entendido, lo que quiero decir es que esta última entrega de la franquicia no solo es una caricatura de sus antecesoras, es literalmente una caricatura en donde cohetes, imanes y otros aparatos tienen la marca Acme en el costado. Roman y Tej (Tyrese Gibson y Ludacris) no tienen que esforzarse por completar la comedia.

Demasiados ingredientes que confunden y dejan un mal sabor de boca

La fórmula de ‘Rápidos y furiosos’ es sencilla, con cada entrega agregan un ingrediente por alguno que sale de otras entregas y sigue siendo exitoso. Pero ‘Rápidos y furiosos 9’ tiene demasiado de todo. Muchos villanos, demasiados personajes de las películas anteriores, apariciones y vueltas de la muerte que quedan a medio explicar.

Vuelve Cipher, Han, Shawn y aparecen nuevos personajes: mientras que inexplicablemente se ausentan otros –y no, no estoy hablando de Brian, aunque la excusa de su ausencia es muy escueta– y a esto se suman nuevos con sus propias historias. El problema es que por más flashbacks, carreras y peleas no logran crear una trama interesante, con giros dramáticos o por lo menos dar un argumento válido al espectador sobre porqué nunca se mencionó al hermano de Dom, o de la persona para que trabaja.

Entre ser una película de acción, velocidad, comedia y un poco de novela-drama, ‘Rápidos y furiosos 9’ apuesta por demasiados elementos. Sí, puede que Dom y su equipo ya esté más allá de las carreras callejeras y las historias de los grandes robos. Ahora son un equipo, con superpoderes que podría competir con ‘Avengers’ si en la próxima entrega deciden viajar en el tiempo, porque está claro que la Tierra ya les quedó pequeña para sus carros y acrobacias.

En resumen, hay tanto de tantas cosas que en algún punto se siente como un collage de escenas una tras otra tratando de crear una historia, pero al final nunca logra unificarla.

¿Dónde están los carros?

Sí, las escenas de acción donde los carros hacen cosas imposibles y a duras penas se rayan, tal vez pierden una puerta siguen ahí. Pero ¿recuerdan esas escenas en las que nos mostraban carros increíbles, carros modificados? ¿Esas escenas donde en cámara lenta nos mostraban el detalle de un carro, de un motor o de cómo se conectaba el nitro al motor del carro?

Dom y su equipo ya no hacen parte de ese mundo, pero esas escenas, con un reguetón de fondo son parte de lo que muchos reconocemos como la esencia de ‘Rápidos y furiosos’. Una película de este tipo que ahora en lugar de considerar los carros un tesoro, parece tener una lista interminable en su garage listo para chocar o colgar entre dos montañas.

En ‘Rápidos y furiosos 9’ mantienen las escenas de velocidad, aún guardan el paso en cámara de los cambios, el pie en el acelerador, pero los carros son solo un elemento decorativo para lograr las escenas y no tienen ese carácter de culto, de admiración que se les tenía en las primeras entregas de la franquicia.

1 villano + 1 villano= 0 villanos

Como ya lo dije antes, ‘Rápidos y furiosos 9’ tiene demasiados elementos, entre esos varios «villanos» y aunque ya conocemos a Cipher de otras entregas; la aparición de Jakob Toretto junto a su empleador no logra desarrollar en la historia un argumento, sin importar la cantidad de flashbacks que incluya la película.

Un villano bien construido es ese que amamos por malo, el que tiene los comentarios perfectos para cada momento, el peso del verdadero malo de la película recae en Cipher que a duras penas tiene el suficiente tiempo de aparición en la película, otro personaje que no se supone hace parte de los villanos, no es lo suficientemente importante para aparecer en el tráiler y en la película se traduce en quien pone el dinero, pero no hay una clara explicación de su motivación para hacer lo que hace y, finalmente, Jakob es solo una excusa de la trama para recordar el concepto de familia de Dom, que parece haber tenido varios errores en su premisa al juzgar a su hermano.

Los villanos de F9 se convierten en una excusa para justificar las coloridas y pintorescas escenas a través de la selva, Londres, Alemania y otras ciudades, sin en realidad ser quien fuerce la trama den película. El malo, como en los cuentos de hadas, parece ser solo un personaje obligatorio que tiene que aparecer para sacar a Dom y su equipo de su paz al inicio de cada película, pero no es un personaje con cambios y desarrollo que logré justificarse al final.

‘Rápidos y furiosos 9’ es una caricatura digna de Acme08

‘Rápidos y furiosos 9’ promete llevarnos a donde nunca antes habíamos visto al equipo, y lo cumple. Pero es tan absurdo que puedo prometer que en algunas escenas veía el logo de Acme, de los dibujos animados del ‘Correcaminos’, a los utensilios que usa Dominic y su equipo, y sí hay cohetes incluidos.

En una escena Tej asegura: «Hay que creer en los números y todo saldrá bien». Pero por supuesto, es una hipótesis en la que nunca se han enfocado en la franquicia y si les pareció absurdo ver a Dom y Brian saltar a través de tres edificios en F8, las proezas del equipo en F9 no se comparan a esa escena en absoluto, le queda muy pequeña.

El problema es que todo es tan absurdo que las partes cómicas se pierden en si intento de serlo, ya no son necesarias. Si bien antes eran usadas como una forma de relajar escenas tensas y demostrar la unión del equipo, aquí se sienten obligadas; aunque esto no significa que Tej y Roman dejen de ser chistosos en sus soliloquios y bien planeados diálogos.

No estoy segura de qué más podría entregar una próxima entrega de ‘Rápidos y furiosos’. Probablemente viajar en el tiempo es lo último que les queda para romper con cualquier absurdo.

Conclusiones: ‘Rápidos y furiosos 9’

No creo que quedé mucho por decir, la fórmula de ‘Rápidos y furiosos’ se mantiene, lo que quiere decir que sin duda veremos esta película en Sábados Caracol y repitiéndose en la parrilla de TNT. Pero esto no significa que sea una digna representante de la franquicia.

La trama es casi olvidada para darle paso a escenas de acción. Los carros y lo que hacen con estos es llevado al absurdo; lo convierte prácticamente en una caricatura de lo que podemos hacer un auto y los límites de Dom y su equipo. Algo que Roman deja en claro ya el equipo de producción conoce y a lo que hacen burla.

El regreso de Han no nos da la tan anhelada justicia que pedíamos muchos del personaje. Al final, los fans dispuestos a ver ‘Rápidos y furiosos 9’ por lo que es y separarla de sus hermanas podrán ver los errores de esta entrega.

Solo nos queda esperar que la próxima entrega no termine de rayar en el absurdo. Probablemente es hora de apagar los motores y permitir que la saga sea recordada por lo que fue. En lugar de seguir jugando para terminar con los fans que hemos seguido cada entrega con felicidad por 20 años.

Imágenes: Universal Pictures.