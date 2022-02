Evaluación: Dune, una de las películas nominada a los Óscar

Dune es una película de amores y odios. De hecho, fue casi imposible llegar a esta fecha sin ver la película esquivando el sin número de críticas (positivas y negativas) que inundan las redes sociales. Primero, hay que resaltar el gran elenco que compone esta joya del cine: Zendaya, la joven estadounidense que en los últimos años ha logrado papeles admirables (como Spider- Man No way Home y Euphoria). Timothée Chalamet, quien ha mostrado su versatilidad actoral con papeles como Yule en No mires arriba y Young Tom en Interstellar. Actores ‘superhéroes’ como Jason Momoa y Dave Bautista.

Estos son algunos de los grandes actores que componen esta cinta, un elenco que nos muestra el gran esfuerzo y trabajo de Denis Villeneuve para no dejar escapar nada en esta entrega de ciencia ficción. Y es que lograr atrapar al público con Dune no era nada fácil, no porque no sea interesante la historia que nos presenta, sino por los antecedentes que tiene la película, varios intentos fallidos por plasmar esta novela.

Sumergidos en un mundo futurista

Dune centra su mirada en Paul Atreides, un chico que nació en un pueblo que, desde antes de su nacimiento lo había destinado a salvar su nación. Paul y sus padres, el duque Leto y la dama Jessica, viajan a Arrakis, el planeta que deberán administrar ahora, el cual cuenta con uno de los recursos más apetecido capaz de ampliar la conciencia y extender la vida. Todo se complica cuando la familia se encuentra con varias traiciones que los obliga a dudar hasta de sus más allegados. Finalmente, deben recurrir a los Fremen habitantes del desierto que tienen una cercanía con la especia, el recurso en cuestión.

La ambientación de la película nos muestra un mundo futurista en el que los Atreides pueden entrenar para batallas con objetos que los salva de ser lastimados con sus armas, una especie de escudo completo. Aunque la película se sitúa en el año 10191, vemos vestimentas similares a los que usaba Jesucristo en su época, al menos la que usan los Fremen, los habitantes del desierto. Por otro lado, vemos a los otros pueblos con vestimentas extremadamente limpios, monocromáticos con apariencia futurista.

Esto sin duda le da una estética más verosímil a la cinta porque sigue demostrando la desigualdad entre los Fremen, habitantes desérticos y los pueblos con más opciones económicas. Sin duda, no dista mucho de la realidad actual. Es como estar viendo un primer mundo con armas y trajes especializados y un tercer mundo que se quedó perdido en el tiempo, una combinación perfecta entre el futuro y el pasado.

Poder femenino

Una de las cosas que más resalto de esta película es la gran participación que le han otorgado a las mujeres. Si, en la mayoría de películas de esta categoría encontramos mujeres, pero muy pocas en papeles protagónicos. En este caso, vemos que la dama Jessica, la madre de Paul le enseña a su hijo el poder de “la voz”, un don generacional que le permite comunicarse por medio de la voz de manera sutil, obligando a su receptor a hacer lo que ellos desean.

Este “don” lo tienen las Bene Gesserit, una orden femenina que, con cierto acondicionamiento físico y mental pueden obtener algunas habilidades como “la voz”. Sin embargo, podemos argumentar que hace una apología directa a las brujas, una ‘condición’ femenina que se le atribuyó (y que aún se atribuye) a las mujeres.

Villeneuve hizo que esta orden pudiera ser vista como mujeres poderosas, de manera que se logre dejar de lado ese pensamiento antiguo impuesto principalmente por las mujeres. Pues, podemos ver que las Bene Gesserit son claves a nivel social, político y religioso, desligando sus poderes de la herejía.

Un universo espacial- desértico sin errores

Para nadie es un secreto que la película Dune de 1984 no logró el éxito que se esperaba por varios factores, entre esos la falta de efectos especiales de la época. Esto, en la versión de 2021 se logró pasar sin problema gracias a los avances tecnológicos con los que contamos. Sin duda, esto ayudó bastante a que la película tuviera una ambientación tan limpia, moderna y futurista.

Los efectos visuales como explosiones, criaturas gigantescas como los gusanos de arena, los cuales son capaces de devorar todo a su paso. Su aspecto es demasiado realista, no solo por su apariencia, sino los efectos visuales que se logran como el movimiento del desierto cuando éstas van pasando.

Finalmente, hay quienes comentan que la película avanza muy lento, quizás sí, si esperas acción, guerra, batallas, no verás mucho de esto, al menos en esta primera entrega. Esto, porque Villeneuve se centró principalmente en dejarnos conocer cada uno de los personajes y detallar el problema central de la historia.

“Los sueños son mensajes de lo profundo” – Dune

Imagen: Dune