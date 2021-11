Al final… parece que tanta referencia a Batman y Superman en Eternals era una premonición.

Creo que me la he pasado todo el fin de semana hablando de Eternals. La conversación ha sido siempre por el mismo lado ¿Es Eternals tan mal como la hizo ver la crítica? Me alegra saber que el hecho de que, a mí en particular, me haya gustado no es signo de una venda subjetiva de Marvel. Encontré fans de Marvel que no disfrutaron del filme, así como encontré a escépticos (a los que ni Endgame convenció) que la disfrutaron mucho más de lo esperado.

Lo que me despierta una extraña sensación de Deja Vu… una que recuerdo de años atrás cuando salió Batman V Superman. Una que me deja con algunos miedos importantes.

Lo importante no es si Eternals es mala

Quizás sea un mal indicio el decir que creo que Eternals es el Batman V Superman del MCU. La segunda película de Zack Snyder tiene la mala reputación de ser el filme que condenó al universo cinematográfico de DC (aunque el muerto, en lo personal se lo achaco a Justice League). Pero quizás un mejor punto de partida sea el decir que la comparación no está en la calidad de ambos filmes.

Porque el punto, al final del día, son es si Eternals es un mal o buen filme. Esto se lo dejo a cada uno de ustedes que vayan (o no) a las salas de cine. Tampoco es algo importante para la tesis de esta columna el si la película es la peor historia en el universo cinematográfico de Marvel. He escuchado a algunos decir que Endgame está entre las peores, así que esta sería una lucha perdida.

Experimentando en el género de héroes

La comparación que hago creo que va más hacía como ambas películas tienen como factor común el ser liquidadas por la crítica, al mismo tiempo que intentaban contar una historia diferente del género de héroes. En el caso de ‘Batman V Superman’ la visión de Snyder era clara: quería contar una versión más oscura y menos heroica que los personajes de Marvel.

En el caso de Eternals, la apuesta es mucho más clara: romper el esquema que Iron-Man impuso. Es una película que cuenta de manera diferente la historia de la ‘familia’ de héroes, que se atreve a cosas como incluir la primera escena de sexo (y no, Tony Stark levantándose de la cama semi desnudo no es lo mismo), que mata a personas ignorando cualquier plot armor, que por primera nos presenta héroes con problemas morales, humanos y que no están de inmediato en un extremo de la balanza moral.

¿Es un pecado no ser perfecto y eterno?

El problema está en que hacen todo esto, pero tampoco son perfectas. Eternals tiene un problema con el ritmo complicado. Obvia mucho del espectáculo y carisma de las películas tradicionales. Tiene una historia que confía en que empatices con lo que quiere contar, porque de lo contrario parece muy enredada.

Estos problemas, por desgracia, desvían la atención de las cosas que estas películas sí están haciendo, pero más importante: les envían un mensaje equivocado a los estudios. Les dicen que está mal experimentar. El problema de crucificar la imperfección en la experimentación es que los estudios se desaniman con facilidad y terminan por optar por las mismas fórmulas de siempre, sin mayor modificación. Nos dejan con un panorama de películas clones.

Peor aún… pueden llevar a películas como ‘La Liga de la Justicia’ que intenta combinar de manera apresurada las fórmulas establecidas en proyectos que apostaban por otra cosa.

Imágenes: Marvel Studios.