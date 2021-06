Estos son los nombres de los capítulos de ‘The Umbrella Academy 3’

The Umbrella Academy se ha convertido en una de las series favoritas de héroes. La tercera temporada es uno de los shows más esperados de este año, por lo que no sorprende que Netflix esté aprovechando cada oportunidad posible para poder compartir nuevos detalles y emocionar al público sobre su regreso. En medio de la celebración por su Geeked Week la plataforma compartió los nombres de los capítulos de la nueva temporada.

Al igual que en las temporadas anteriores el show contará con 10 capítulos:

301 – Meet the Family (conoce a la familia).

302 – The World’s Biggest Ball of Twine (la bola de hilos más grande del mundo).

303 – Pocket Full of Lightning (bolsillos llenos de trueno).

304 – Kugleblitz (es un nombre propio que responde a una teoría de la física teórica).

305 – The Kindest Cut (el corte más amable).

306 – Marigold (hay varías traducciones. A veces Marigold es utilizado para referirse a algo como una maravilla, pero también puede ser una referencia a la flor con el mismo nombre).

307 – Auf Wiedersehen (significa adios en Aleman).

308 – Wedding at the End of the World (Boda en el final del mundo).

309- Sixt Bells (seis campanas).

310 – Oblivion (Olvido).

Auque algunos nombres de la nueva tanda de capítulos no entregan muchas pistas, sí podemos crear algunas conclusiones rápidas al mirarlos. Por ejemplo, es claro que el primer capítulo de la nueva tanda de episodios se encargará de presentar al sparrow Academy. Para aquellos que necesiten refrescar la memoria, la temporada anterior terminó con los hermanos Hargreeves regresando al futuro, pero ahora encontrando una realidad alterna a la que partieron. En ella su padre no solo continúa vivo, sino que ahora lidera un nuevo grupo de hermanos con poderes llamado ’The Sparrow Academy’, liderado por una versión alterna de Ben.

También vemos que, de nuevo, los Hargreeves tendrán que lidiar con el fin del mundo, que los persigue sin importar en qué época o versión de la realidad se encuentren.

Por ahora la temporada 3 de ‘The Umbrella Academy’ no cuenta con una fecha de estreno, aunque la producción de la nueva tanda de capítulos empezó en febrero de este año.

Imágenes: Netflix