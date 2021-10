Este fin de semana podrás usar Star+ de manera gratuita

¿Dudando de si invertir en Star+, pero con ganas de hacer una maratón de los Simpson, New Girl o simplemente ver algún evento deportivo? Mucho ojo, porque este fin de semana podrás acceder durante tres días gratis a la plataforma… pero hay algunas letras pequeñas que es importante conocer.

El evento en cuestión es Star+ Pase Libre, que de manera sencilla es un periodo de prueba que estará disponible los próximos 22, 23 y 24 de octubre para todos los usuarios. Con él las personas tendrán acceso al catálogo completo de series, películas y eventos en vivo disponibles a través del servicio de streaming.

Sin embargo, para poder acceder a Star+ Pase Libre deberás crear y suscribirte al servicio de streaming, como lo harías si planearas continuar con el servicio (puedes hacerlos en este enlace). Eso significa que tienes que registrar un método de pago. Ahora, lo que ocurre es que no se te debitará de inmediato el costo de la suscripción, sino que el día 25 de octubre se te descontará el valor en caso de que no hayas cancelado la suscripción antes de la media noche del domingo. Puedes cancelar tu suscripción accediendo al menú principal (el avatar de tu perfil), luego a Cuenta y luego a Suscripción.

Otra cosa importante es que no podrás vincular la promoción con el Combo+. Este es un paquete que te permite tener Disney+ y Star+ al mismo tiempo con un descuento. Si actualmente tienes Disney+ y activas el paquete durante el periodo de prueba, se te descontará de tu cuenta (ajustando el cobro a lo que reste de tu suscripción de Disney+). Por otro lado, esta versión de prueba de Star+ tampoco te dará acceso a las series de Marvel o Star Wars, disponibles en el servicio de streaming hermano.

Para los amantes del deporte, parece un buen momento para utilizar esta suscripción gratuita. Este fin de semana se celebra la transmisión exclusiva de los partidos entre Inter vs. Juventus y Roma vs. Napoli por la Serie A de Italia, ambos el domingo 24; entre Arsenal vs. Aston Villa por la Premier League de Inglaterra, el viernes 22; y el duelo imperdible de dos goleadores implacables frente a frente: el Manchester United de Ronaldo vs. el Liverpool de Salah, el domingo 24. Asimismo, ese día la plataforma también exhibirá el derby español entre Barcelona vs. Real Madrid y el sorprendente Rayo Vallecano de Falcao visitando al Betis. Y, para completar un domingo a pleno, el GP de EE.UU. de F1, que podría ser clave para perfilar al próximo campeón.

En caso de que tengas dudas de qué es Star+ y cómo funciona, te dirigimos a esta nota que construimos con algunas de las preguntas más frecuentes.

Imágenes: Star+