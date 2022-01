Este es el tráiler del Documental de GameStop Wall Street

Una de las grandes noticias de 2021 (que luego se vio opacada por la montaña rusa que fue el resto del año) fue el momento en el que Reddit puso a Wall Street a sudar frío con las acciones de GameStop. Por supuesto, después de ganar la portada en varios medios internacionales, diferentes plataformas y servicios anunciaron que realizarían películas y documentales al respecto.

El primero de estos ha llegado con ‘GameStop: Rise of the Players’ (que se traduce como ‘Game Stop: el surgir de los jugadores). El documental parece estar enfocado no tanto en la narrativa de la Internet dando su ‘merecido’ a Wall Street, sino en cómo un grupo de personas encontraron valor en Game Stop y, de paso, crearon uno de los momentos imposibles de replicar de 2021. En este sentido el documental está principalmente centrado en algunas de las personas que compraron acciones de Game Stop y que hacían parte del foro de R/WallStreetBets.

Por supuesto, como mencionamos antes, este no es el primero de estos proyectos inspirados en WallStreetBets que se están produciendo. MGM Studios ya está trabajando en una adaptación para la pantalla grande (inspirada en un libro que se lanzó poco después de los eventos del mismo autor que también fue la fuente de The Social Network). Netflix también confirmó que también está trabajando en una película, al igual que HBO Max que se unió a la fila de adaptaciones (aunque ninguno de estos proyectos tiene una fecha.

GameStop: Rise of the Players es un documental realizado por Jonah Tulis, producido por Blake J. Harris, Dan Braun y Josh Braun. La sinopsis oficial del documental lee lo siguiente: “De los creadores de Console Wars llega la historia del origen del fenómeno bursátil de Gamestop, que ofrece acceso exclusivo a los jugadores originales que encendieron la mecha en un levantamiento histórico de inversores aficionados. Destacando el lado humano de un drama empresarial sensacional, Gamestop: Rise of the Players es una historia de David contra Goliat sobre personas comunes que se dan cuenta del poder que tienen en números”. El documental se estrenará este 28 de enero en teatros de Estados Unidos.