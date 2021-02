2 películas de WallStreetBets y GameStop están en desarrollo

Aunque puede parecer excesivo, lo cierto es que la historia de GameStop es tan curiosa que era imposible que no llamara la atención de escritores.

Independiente de su impacto, los eventos de la semana pasada en la bolsa son ya de por si atractivos. La historia de cómo un grupo de Reddit enfocado en memes sobre la bolsa de valores creo caos en Wall Street, tenía potencial para la pantalla grande. Por supuesto, los estudios lo supieron casi de inmediato. Por eso, esta semana no una, sino dos películas (y una serie para televisión) que quieren adaptar los eventos de WallStreetBets y GameStop han sido anunciadas.

El primer estudio que anunció su interés fue MGM, que adquirió los derechos de un libro (por supuesto, todavía no publicado) para luego realizar una adaptación. El autor de la novela es Ben Mezrich, responsable también por ‘The Anti Social Network’ y ‘The Accidental Billionaires: The Founding of Facebook, a Tale of Sex, Money, Genius and Betrayal’, el libro que eventualmente se convirtió en ‘The Social Network’, la película de Aaron Sorkin sobre los inicios de Mark Zuckerberg. De acuerdo con la descripción, esta nueva novela contará la historia de “un grupo de inversores aficionados, jugadores y trolls de Internet que pusieron de rodillas a Wall Street».

Pero no es el único estudio interesado en esta historia. Horas después Deadline también reportó que Netflix había comenzado charlas con Mark Boal (‘The Hurt Locker’ y ‘Zero Dark Thirty’) para escribir una película, también inspirada en los eventos de la semana pasada con GameStop. El estudio además está formando un equipo consultor, lo que indica que quizás su interés esté menos en realizar una versión de ficción y más un documental que intente explicar cómo un grupo de inversores en Reddit hizo perder miles de millones de dólares a firmas inversoras en los Estados Unidos.

Por si esto no fuera suficiente, Deadline también reportó que Pinky Promise, un estudio relativamente nuevo, también está desarrollando una serie limitada (sin algún hogar, por ahora) titulada ‘To the Moon’ (o, ‘Hasta la luna’, en español) que también quiere contar esta historia.

Aunque puede parecer excesivo que tres estudios tomen la iniciativa de adaptar los eventos, en especial si consideramos que todavía no ha concluido la ‘guerra’ entre Reddit y Wall Street, lo cierto es que esta historia tiene tantos elementos curiosos que era imposible que no llamara la atención de escritores. Para empezar, porque la manera en la que funcionas las Short Call Options (que es el método que explotó WallStreetBets para ganar millones a costa del crecimiento del valor de las acciones de GameStop) es ya de por su interesante.

Pero luego están las repercusiones de los mismos: políticos pidiendo más control en los mercados, aplicaciones de inversión limitando a sus usuarios, un nuevo interés sobre la realidad económica que reflejan los mercados… es fácil imaginar una versión de ‘The Big Short’ (que por cierto, también tiene como personaje a Michael Burry, que hace parte de esta historia) contando cómo un meme hizo millonarios a trolls de Reddit.

Imágenes: WikiCommons