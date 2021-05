Estas son las películas de súper héroes más esperadas según IMDb

Los próximos años están bastante llenos de películas de súper héroes, así que IMDb lanzó una lista con las películas y series más esperadas.

Los héroes hoy dominan la pantalla grande y chica. Es un mundo en el que vivimos, cortesía de Marvel. Uno en el que hoy esperamos con más ganas la próxima cinta del MCU o de la Liga de la Justicia que cualquier filme de Bond, carros a toda velocidad o androides que vienen del futuro. Los próximos años están bastante llenos de cosas por ver, con Marvel y DC apostando algunos de sus mayores presupuestos en asegurar que la próxima década no será diferente. Así que IMDb lanzó una lista con las películas y series más esperadas en este momento.

En el caso de la películas, lo curioso es que no es una cinta de Marvel la encabeza la lista de IMDb. Antes que algún otro filme es el ‘Escuadrón Suicida’ de James Gunn la película que más se espera. Una sorpresa, aunque el tráiler sin duda da muchas razones para tener fe al proyecto. La película se ve divertida (y Gunn tiene experiencia en esto) y además cuenta con un elenco de primer nivel. También es curioso que es ‘The Batman’ la ocupa el tercer puesto. Nuestra interpretación del dominio de DC en los tres primeros lugares es que las personas están esperando ver si pueden crear una competencia real al imperio de Marvel.

1 – ‘The Suicide Squad’

2 – ‘Black Widow’

3 – ‘The Batman’

4 – ‘Spider-Man: No Way Home’

5 – ‘Thor: Love and Thunder’

6 – ‘Eternals’

7 – ‘Doctor Strange in the Multiverse of Madness’

8 – ‘Venom: Let There Be Carnage’

9 – ‘Black Adam’

10 – ‘The Flash’

En el caso de las serie de TV es evidente el dominio de Marvel. El primer lugar en la lista de IMDb lo tiene ‘Loki’, seguido de ‘What if’. La interpretación rápida es que ambas series siguen en el cronograma de Disney+, por lo que los fans no pueden contar los días antes de comience la nueva tanda de especulaciones y rumores. DC aquí tiene una batalla perdida, con tan solo ‘The Sandman’ en la lista. Desde hace mucho las series de The CW (Flash, Supergirl, Batwoman) han fallado en atraer un público de manera regular. HBO Max espera poder cambiar esta tendencia al apostar a proyectos más similares a los que maneja Disney+ como es, por ejemplo, su serie de Los Linterna Verde. Tanbién notamos la ausencia de series como ‘The Boys’ o recientemente ‘Invencible’

1 – ‘Loki’

2 – ‘What If…?’

3 – ‘Hawkeye’

4 – ‘She-Hulk’

5 – ‘Ms. Marvel’

6 – ‘Moon Knight’

7 – ‘The Sandman’

8 – ‘Armor Wars’

9 – ‘M.O.D.O.K.’

10 – ‘Secret Invasion’

Imágenes: Montaje ENTER.CO