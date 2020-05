Escuadrón suicida ¿Después Snyder Cut viene el Ayer Cut?

David Ayer, director de ‘Escuadrón Suicida’, asegura que una situación similar a lo que pasó con Zack Snyder y 'Justice League' ocurrió con él.

La semana anterior fue de celebración para los fans de DC. Después de años de rumores, peticiones y memes, se confirmó que de Snyder Cut existía y que sería transmitida por HBO Max. En caso de que no estés familiarizado con la historia, en mayo de 2017 Zack Snyder abandonó ‘Justice League’ (o, ‘Liga de la Justicia’, como se tradujo en español). La salía del director en su momento despertó dudas sobre la viabilidad del proyecto, considerando las críticas que recibió ‘Batman V Superman’, incluso cuando su salida se debió más a asuntos familiares que a diferencias con el estudio. En su remplazo Warner Brothers a Joss Whedon, que dirigió las dos primeras películas de ‘Avengers’.

Los fans están emocionados ante la perspectiva de ver una película de ‘Justice League’ diferente. La cinta original fue criticada fuertemente. Una razón estuvo en que muchos sintieron que se sentía como una mezcla extraña entre la visión original de Snyder con la Whedon. El resultado fue una película que, pese a contar con los héroes más importantes de DC, carecía del impacto necesario para combatir en esta era de súper héroes.

David Ayer, director de ‘Escuadrón Suicida’, asegura que una situación similar ocurrió con él. Aunque la cinta fue un éxito en taquilla, también es considerada una de las peores en el universo cinematográfico de DC. Un sentimiento que parece compartido por los fans y críticos, considerando que la película cuenta con una calificación de 27% por parte de la audiencia y 59% por parte de la crítica. Pero su director afirma que nosotros jamás hemos visto la versión del filme que él tenía. La afirmación la realizó en una publicación de Twitter, en la que respondió si le atraería la posibilidad de tener un trato similar al que recibió The Snyder Cut

This is a good question. My cut would be easy to complete. It would be incredibly cathartic for me. It’s exhausting getting your ass kicked for a film that got the Edward Scissorhands treatment. The film I made has never been seen. https://t.co/FkeHAlNoV0

— David Ayer (@DavidAyerMovies) May 25, 2020