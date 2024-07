El último capítulo de la temporada 4 ‘The Boys’ tuvo que ser lanzado con una advertencia

A continuación, daremos spoiler del capítulo final de la temporada 4 de ‘The Boys’.

Cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia. El último capítulo de ‘The Boys’ ha tenido que añadir una advertencia a sus espectadores, después de que algunos de los temas tocados en su historia terminaran pareciendo bastante cercanos a la campaña electoral en los Estados Unidos.

El motivo sencillo es que el último capítulo de The Boys tiene como centro el intento de asesinato del presidente de los Estados Unidos, Robert Singer. La historia es la conclusión de un arco que se ha trabajado a lo largo de toda la temporada 4 con Homelander buscando tomar el control de la Casa Blanca y crear una nación en la que los súper sean las personas con todo el poder.

Por desgracia el capítulo se emite la semana después del intento de asesinato a Donald Trump, candidato republicano y ex presidente de los Estados Unidos, este fin de semana. Por esta razón el capítulo final de la temporada 4 se estrenó con el un anuncio de ‘discreción a los espectadores’.

No solo esto, sino que el nombre original del episodio era ‘Assassination Run’ (que en el contexto del capítulo se podría traducir como ‘campaña electoral asesina’), pero Amazon cambió el título para que solo leyera ‘Final de la temporada 4’.

Prime Video también compartió un comunicado:

“El final de temporada de ‘The Boys’ contiene escenas de violencia política ficcional, que algunos espectadores podrían encontrar como perturbadora, especialmente en luz de las heridas y la trágica pérdida de vida que ocurrió durante el intento de asesinato del ex presidente Trump. ‘The Boys’ es una serie de ficción que fue filmada en 2023 y cualquier similitud con una escena o trama del show son coincidencia y no fueron intencionales. Amazon, Sony Pictures Television, and the producers of ‘The Boys’ reject, in the strongest terms, real-world violence of any kind.”

Quizás una de las razones por las que The Boys ha tenido que hacer esta aclaración está en que la temporada más reciente de ‘The Boys’ ha tomado inspiración en varios eventos reales y el mismo creador de la serie indicó que la intención siempre fue sobre Donald Trump. De hecho, la tanda de capítulos más reciente utilizó el ‘juicio a Homelander’ como un paralelo a los eventos desde hace unos meses: ¿puede realmente la justicia encargarse de lidiar con alguien mucho más poderoso que los demás?

También es importante mencionar que la idea de un asesinato presidencia siempre fue parte de la historia de ‘The Boys’. Aunque no con una trama tan compleja, en los cómics Homelander vuela directamente a la Casa Blanca con un ejército de súpers y decapita al presidente del país (que en los cómics es una versión diferente de Neuman).

Puedes ver la temporada final de ‘The Boys’ a través de Prime Video.

Imágenes: Prime Video y captura de pantalla ENTER.CO