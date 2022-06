El Spinoff de Jon Snow no solo contará con Kit Harrington, sino que fue su idea

Pocas personas parecen estar convencidas de que un spinoff de Game Of Thrones concentrado en Jon Snow es la mejor idea. Bueno… excepto el mismo Jon Snow que fue el que la propuso.

George R.R. Martin, creador de la saga de Canción de Fuego y Hielo (en la que está inspirada Game of Thrones), ha confirmado que Kit Harrington no solo hará parte del show regresando a su rol como Jon Snow, sino que además el actor fue quien propuso a HBO Max el realizar una nueva serie que expandiera la historia de su personaje:

«Fue Kit Harrington quien nos trajo la idea. No puedo decirles los nombres de los escritores/showrunners, ya que aún no se ha autorizado su publicación… pero Kit también los trajo, su propio equipo, y son fantásticos. … Se han escrito y aprobado esquemas y tratamientos, se han escrito guiones, se han dado notas, se han escrito el segundo y tercer borrador. Hasta ahora, eso es todo», se lee en el blog de Martin.

De nuevo, sorprende que el estudio haya tomado la determinación de aprobar este spinoff considerando la recepción que tuvo el final de Game of Thrones. El regreso de Harrington también es inesperado. La mayoría de los actores principales de Game of Thrones han expresado su intención de no regresar a la franquicia. Harrington principalmente fue uno de los más vocales en su deseo de no regresar como Jon Snow, incluso tomando un descanso de la actuación después de que la serie de HBO Max terminara.

Lo otro que es importante rescatar de la respuesta de Martin es que la serie de Jon Snow es todo menos algo confirmado. Los tres borradores indican que la serie ni siquiera ha recibido la luz verde del estudio y lo más posible es que solo esté probando las aguas con el proyecto y ver si la idea puede resultar en un show exitoso. Si HBO Max se guía por la respuesta del público, la serie está tan muerta como Jon Snow al final de la temporada 4 de Game of Thrones. Pero cosas más extrañas hemos visto… así que no descartamos que como en la serie el proyecto reviva de manera más bien anti climática.

Imágenes: HBO Max