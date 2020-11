El Rey Escorpión tendrá un remake producido por La Roca

Es curioso que una de las mejores películas en la franquicia de la ‘Momia’ no sea realmente de ‘La Momia’. En 2002 Universal estrenó ‘El Rey Escorpión’ como una especie de precuela al villano de ‘La Momia regresa’. Lo que no esperaba es que el carisma de Dwayne Johnson, mejor conocido como ‘La Roca’, haría de esta cinta un éxito en la taquilla que, con un presupuesto de 70 millones de dólares, recolectaría 178 millones de dólares de manera global.

Esta semana Dwayne Johnson confirmó que está produciendo una nueva película de ‘El Rey Escorpión’. Por desgracia, La Roca ya no considera ser el mejor actor para llevar testosterona al antiguo Egipto, además de no tener la libertad en su agenda para el proyecto. Por esto, la cinta será liderada por alguien, que todavía no ha sido confirmado. Universal Pictures, que tiene los derechos de la franquicia, entonces permitió a Johnson permanecer como productor e, incluso, ha abierto la oportunidad a un cameo.

«El Rey Escorpión fue mi primer papel en la pantalla grande y me siento honrado y emocionado de reimaginar y entregar esta genial mitología a toda una nueva generación», dijo Johnson en un comunicado. «No habría tenido la carrera que tuve la suerte de no haber sido por The Scorpion King y estoy encantado de que en Seven Bucks Productions podamos ayudar a crear esas mismas oportunidades para otros actores que trabajan arduamente en la actualidad. Creemos que Jonathan Herman se esforzará por entregar un guion fantástico para nuestra audiencia global».

Hay elementos que preocupan. Al parecer el estudio quiere la nueva película de ‘El Rey Escorpión’ tome lugar en el mundo moderno, a diferencia de la original. Considerando que parte del encanto del filme de 2002 era tener una historia de acción en Egipto, es posible que esta visión termine defraudando a algunos fans de ‘El Rey Escorpión’.

Tampoco podemos olvidar que esta no es la primera vez de Universal intentando sacar la chispa a la franquicia de la momia. A muchos les sorprenderá saber que ‘El Rey Escorpión’ de hecho cuenta con cuatro cintas más… cuya cualidad es considerablemente menor a la del filme protagonizado por ‘La Roca’ (que de hecho no participa en ninguna de las otras películas). El estudio también intentó revivir ‘La Momia’ con el filme ‘La Momia’ de 2017, protagonizado por Tom Cruise, que fue el responsable de matar el universo de monstruos de Universal.

Esperemos que esta sea una Momia que valga la pena despertar.