El manga de Jujutsu Kaizen se tomará una pausa de un mes

A través de una actualización la Weekly Shonen Jump informó que el manga de Jujutsu Kaizen se tomará una pausa. La nota asegura que el motivo es la salud de Gege Akutami, autor de la historia.

“A nuestros lectores. Muchas gracias por leer siempre Jujutsu Kaizen. Debido a las pobres condiciones físicas de Akutami Gege, Jujutsu Kaizen estará ausente (en las páginas de la revista) durante algún tiempo a partir de la siguiente edición. Akutami quería seguir escribiendo, pero, después de algunas discusiones con el equipo editorial, se decidió que es mejor para Akutami el que se tome un descanso por cierto periodo de tiempo. Hemos determinado que era la mejor decisión para que el mangaka pueda recuperar su condición física”.

En semanas recientes las condiciones de trabajo en las revistas editoriales de manga han sido tema frecuente. Aunque se ha romantizado el trabajo de loa autores, aquellos más cercanos a la verdadera cultura de trabajo alrededor de estas producciones conocen que a menudo implican ritmos de trabajo con pocos descansos y extensos periodos de trabajo consecutivo para estos artistas. La conversación principalmente se ha desatado después del fallecimiento de Kentaro Miura, autor de ‘Berserk’, que falleció a los 54 años. El autor murió por disección aortica, una enfermedad grave del corazón que se suele asociar a pobres condiciones de trabajo, estrés acumulado y ausencia de descansos. Es un problema recurrente en Japón, en el que incluso se ha creado una palabra para describir una casa de trabajo cada vez más común en el país: Karoshi o muerte por agotamiento laboral.

En una publicación aparte, Miura confirmó que la determinación se tomó en apoyo del equipo editorial y que, espera, que la pausa no tome más de un más para que él pueda continuar con su historia.

“Se me ha pedido por el equipo editorial el tomar una pausa de la serie. Pero yo no quiero ralentizar la serialización semanal de ‘Jujutsu Kaizen’, debido a que me gustaría poder dibujar el final de la serie lo antes posible. Así que por algún tiempo puse en pausa mi respuesta. Sin embargo, no estoy en la condición de recuperar mi cronograma de trabajo, comparado con otros autores cuando se toman una sola pausa. SI nada se hace al respecto, lo mismo ocurrirá una y otra vez. Así que he decidido aceptar la pausa”.

Gege calmó a sus fans y, aunque no entregó detalles de su enfermedad, confirmó que no se trata de algún problema psicológico. “Incluso si digo que esto enfermo, no se trata de una enfermedad sería. Mi salud mental está completamente bien, así que no necesitan preocuparse. Lamento mucho el tener que hacerlos esperar. Una vez que regrese, haré lo mejor posible para continuar con la serialización”.

Noticia en desarrollo

Imágenes: Weeky Shonen Jump