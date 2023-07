El final de Secret Invasion es una de las mayores decepciones de la fase 4 del MCU

A continuación, daremos spoilers de ‘Secret Invasion’.

Secret Invasion comenzó como una de las series con más potencial de la fase 4 del Universo cinematográfico de Marvel… pero toda esta emoción parece desperdiciada después de que su último episodio compruebe nuestros peores temores: quizás Marvel ya no tiene lo necesario para contar historias interesantes.

Secret Invasion arruinó el potencial Skrull

En el papel Secret Invasion tenía todo el potencial para triunfar. La idea de una invasión a escondidas en la que es imposible saber quién es un aliado y quién es un villano es aterradora. Una buena historia con esta premisa habría jugado a la perfección con la paranoia que crea esta premisa: ¿En quién puedes confiar? ¿Cuáles de estos personajes son espías de otro planeta? ¿Por cuánto tiempo hemos vivido engañados?

Me hubiera encantado que Secret Invasion hubiera jugado de esta manera con mi percepción de la realidad. Un show que me tuviera en cada episodio dudando de quién podía ser un alíen disfrazado o sorprendiera con un aliado obvio que resultaba ser un villano actuando desde las sombras. Por desgracia he tenido partidas de Among Us con más tensión que Secret Invasion.

Nick Fury ya no es lo que era

El Nick Fury que recibimos en Secret Invasion es una sombra del personaje que hemos conocido. Pasamos de tener al espía más grande de la tierra a un héroe que caía una y otra vez en las trampas más obvias. El hombre cuyos ‘secretos tienen secretos’ debía presentar una mayor amenaza o al menos entregar un arco más interesante… pero en vez de eso nos quedamos con una versión que es incapaz de sacar las conclusiones más evidentes.

La justificación original era aceptable. Estamos frente a un Fury que abandonó la tierra y tuvo una ‘crisis de fe’. El problema es que este arco jamás entrega alguna justificación que tenga sentido. ¿Qué Fury renunció porque se sentía cansado de salvar el mundo y la tierra? No es la respuesta más original. De hecho, es bastante anticlimática.

Quizás era el único que esperaba que en algún momento Fury revelara que toda esa faceta suya tan patética no era nada más que una actuación para ocultar un plan sorpresa… pero quizás la ilusión fue el mejor engaño que pudo realizar Secret Invasion.

Esto por no mencionar a Maria Hill y Talos… que sin duda se merecían algo mejor que lo que el final de Secret Invasion les dio.

¿En serio esta era la sorpresa?

Secret Invasion falla como un thriller de misterio, porque es dolorosamente predecible. El plan malvado al final del día era robar las muestras de ADN de los vengadores… y esto es todo. Literalmente el secreto en Secret Invasion es que no hay ningún secreto…

Incluso la confrontación entre G’iah y Ravik es una revelación mal creada, porque desde el primer momento es evidente que la persona que está con el villano no es el Fury real… Si la historia hubiera hecho un mejor trabajo guardando sus secretos o haciéndonos esperar lo inesperado habría esperanza de redención para el show.

Secret Invasion es una decepción enorme porque ni siquiera se esforzó por contar algo diferente. Con productos como ‘She Hulk’ o ‘Eternals’ se les puede dar el crédito de experimentar y jugar con la fórmula. Pero en vez de eso el único impostor resultó ser el mismo show, que se disfrazó de un thriller de misterio con acción.

Imágenes: Marvel Studios