El éxito infantil Baby Shark, tendrá su propia película

Baby Shark doo,doo,doo,doo, seguramente leíste con el¿ ritmo en tu cabeza. Se trata de Baby Shark, la canción que logró romper el hito de visualizaciones en YouTube con más de 10.000 millones de reproducciones en la plataforma. ¿Te lo imaginas hecho una película? Quizás no sea la película más esperada, pero seguro si tendrás a los niños de casa pidiendo que vean la cinta.

La cortesía de esta nueva película se la debemos a Pramount, quien se encargará de distirbuirla, de la mano de Nickelodeon, quien estará a cargo de la co- producción. El anuncio lo dio a conocer Paramount a través de su cuenta oficial de Twitter, en donde además anunció que se está desarrollando una película de Paw Patrol y la icónica serie Las pistas de Blue.

We’ve greenlit a @PawPatrolMovie sequel, The Mighty Movie, for theaters in 2023 and a @PawPatrol spin-off TV series for @Nickelodeon and #ParamountPlus. pic.twitter.com/wA8t6Dn1vy

— Paramount+ (@paramountplus) February 15, 2022