El elenco de ‘Gen V’ se despide de Chance Perdomo: “serás profundamente extrañado”

Los actores de ‘Gen V’ finalmente se han pronunciado sobre la muerte de Chance Perdomo, que falleció este sábado 30 de marzo en un accidente de motocicleta.

A través de un comunicado en conjunto, todos los actores de ‘Gen V’ han emitido un comunicado en el que se despiden de su compañero de set:

«Nuestros corazones están con los seres queridos de Chance mientras lamentamos esta impactante pérdida», lee el comunicado compartido. «Recordaremos los momentos especiales que tuvimos juntos, su sonrisa contagiosa que podía iluminar cualquier habitación, sus cálidos abrazos y la autenticidad que siempre llevó consigo. Descansa en paz, querido amigo, te extrañaremos profundamente«.

Además de este mensaje, algunas de las estrellas de ‘Gen V’ también han compartido mensajes individuales de despedida. Por ejemplo, Lizze Brodway, que interpreta a la super heroína Emma Meyer utilizó su perfil de Instagram para despedir a Perdomo:



“Recordando a mi amado amigo y compañero de set, Chance Perdomo, cuya muerte ha dejado un profundo vacío en mi corazón. Chance poseía muchos regalos interpersonales que yo apreciaba profundamente. Él era una parte vital de mi crecimiento como individuo, su espíritu gentil me levantó cuando lo necesitaba más.

Para mí, siempre será mi super héroe. Estoy en show y en pena por su pérdida. Descansa en paz, querido Chance. Siempre tendrás un lugar especial en mi corazón. Te amo”.

Patrick Schwarzenegger, que interpretó a Luke en ‘Gen V’ también compartió un mensaje a través de X/Twitter:

This hurts. A lot. What a young talented actor, and a great friend – gone way too soon. Was a pleasure to work with him in GenV. RIP Chance ❤️❤️❤️ https://t.co/gfiee3cMT3

— Patrick Schwarzenegger (@PSchwarzenegger) March 31, 2024