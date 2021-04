‘El ejército de los muertos’: la nueva locura zombi de Zack Snyder, ya tiene tráiler

Tras haberse visto obligado a abandonar su vida, Scott Ward, un héroe de la guerra contra los zombis, deberá ejecutar un atraco imposible en 'El ejército de los muertos'.

Zack Snyder ha sido un tema común en las charlas, cortesía de su versión de ‘La Liga de la Justicia’. Pero en mayo de 2021 será otra la razón por la que hablaremos de él y es el estreno de su próxima película: ‘El ejército de los muertos’. La cinta, que se estrenará primero en algunas salas de cine y luego en la plataforma de streaming, estrenó hoy su primer tráiler que nos aclara su historia, nos trae zombis capaces de lucha e incluso un tigre no muerto.

La sinopsis oficial de ‘El ejército de los muertos’ lee lo siguiente:

“Tras haberse visto obligado a abandonar su vida, Scott Ward (Dave Bautista), un héroe de la guerra contra los zombis, ahora trabaja en un restaurante de hamburguesas a las afueras de un pueblo que es su nuevo hogar; cuando el magnate de casinos Bly Tanaka (Hiroyuki Sanada) lo busca para proponerle una misión que significaría una apuesta final: arriesgarlo todo para entrar en la zona de cuarentena infestada de zombis y recuperar USD 200 millones que están en una bóveda antes de que el gobierno lance una bomba nuclear sobre la ciudad en 32 horas. Motivado por la esperanza de que la recompensa podría ayudarle a enmendar la relación con su hija Kate (Ella Purnell), Ward acepta el desafío y reúne a un polifacético equipo de expertos para el atraco”.

Quizás este sea uno de los puntos más interesantes de la película de Snyder. No solo es una cinta de zombis, sino que es además una mezcla interesante con el género de las películas de atracos (‘Catch me if you can’, ‘Now You See Mee’, ‘Oceans 11’, ‘Misión Imposible’). Por supuesto, esto incluye el que su protagonista tendrá que reclutar un ejército de especialistas si espera salir de allí con vida. Para esto se unirá a la misión María Cruz (Ana De la Reguera), una versada mecánica y vieja amiga de Ward; Vanderohe (Omari Hardwick), una máquina aniquiladora de zombis; Marianne Peters (Tig Notaro), una piloto de helicópteros algo cínica; Mikey Guzmán (Raúl Castillo), un influencer de mentalidad “todo o nada”, y Chambers (Samantha Win), su compañera incondicional; Martin (Garret Dillahunt), el jefe de seguridad del casino; una guerrera ruda conocida como la Coyote (Nora Arnezeder), quien recluta a Burt Cummings (Theo Rossi), un guardia de seguridad adulador, y un brillante ladrón de cajas fuertes alemán llamado Dieter (Matthias Schweighöfer).

Por supuesto, toda cinta de atracos no podría estar completa sin un giro emocional. En este caso llega cuando su hija Kate decide unirse a la misión para buscar a Geeta (Huma Qureshi), una madre que desapareció dentro de la ciudad.

‘El ejército de los muertos’ se estrenará el próximo 21 de mayo de 2021 en Netflix.

Imágenes: Netflix