El capítulo 6 de ‘WandaVision’ rinde homenaje al mejor sitcom de los 2000

El capítulo 6 de WandaVision nos lleva a los años 90. Quizás una de las cosas más entretenidas de esta serie está, precisamente, en ver cómo su historia es una combinación de parodia de las series de comedia, al mismo tiempo que una historia de acción/horror. Para aquellos que amamos la TV también se convierte en un juego de buscar referencias.

Pero, a diferencia de otros episodios, el capítulo más reciente de ‘WandaVision’ no parece estar haciendo un homenaje a la década en general, sino a un show en particular. Quizás la razón esté en el hecho de que esta década fue particularmente ‘extraña’ para la TV en este género. Mientras que los años 80 estuvieron definidos por una visión idílica de la familia americana, las comedias de los años 90 comenzaron a perder el terreno frente a dramas juveniles. Fue el hogar de clásicos como ‘The Nanny’ o ‘El Príncipe de Bel Air’, que todavía conservaban un espíritu ochentero. Pero también de un nuevo género de comedias que se centraban más en grupos de amigos como ‘Friends’ o ‘Kenan y Kel’.

Por eso, sorprende que para este episodio de ‘WandaVision’ se eligiera no a una comedia de los años 90… sino una de los 2000. Nos referimos a ‘Malcom in the Middle’.

Comencemos por el tema de inicio. A diferencia de muchas series ‘familiares’ de la época, ‘Malcom’ optó por utilizar una canción juvenil y algo rockera, titulada ‘Boss of Me’ de They Might Be Giants. Pero luego están pequeños detalles como el uso de la fuente para presentar los personajes (que es, prácticamente, el mismo), de nuevo con un estilo irreverente. Esto de inmediato la separó de la manada. No mostraba a la familia comiendo una cena o sonriendo amablemente, sino a la madre medio arreglada gritando o a los hermanos en medio de una broma pesada.

Luego está la narración. ‘Malcom in the Middle’ no fue necesariamente la primera serie en romper la cuarta pared permitiendo al protagonista hablar a la cámara, pero sí fue de aquella que mejor uso le dio a este recurso. El protagonista hablando con el espectador y ofreciendo comentarios es un recurso tan ‘malcomesco’ que resulta imposible el no realizar la comparación. El manejo de ciertos planos, utilizando acercamientos a los rostros en las situaciones de comedia, también le da un tono evidente a la serie o el hecho de que sea el primer capítulo en el que no hay una audiencia riendo en vivo (otro elemento que caracterizó a Malcom de otros Sitcom de la época).

‘Malcom in the Middle’ precisamente fue popular por todo lo anterior. Mientras que muchas series finalizando los 90 todavía querían hablar de los valores familiares y presentar el hogar americano, ‘Malcom’ subvirtió esta idea al presentar el caos de la familia media. La familia de Malcom es un desastre desde el capítulo uno: 4 hijos hiperactivos, ingresos que a duras penas les ayudaban a mantenerse en pie, una madre que no se presentaba como la mujer idílica, sino como la fuente de terror de sus hijos… ‘Malcom’ es icónico porque por primera vez rompió con esta idealización y decidió ser irreverente.

Imágenes: Captura de pantalla