El anime CG de Caballeros del Zodiaco se muda a Crunchyroll

Caballeros del Zodiaco recibe una nueva adaptación, aunque no la que muchos estaban esperando. Esta semana Crunchyroll y Toei Animation anunciaron que Saint Seiya: Knights of the Zodiac recibirá una segunda temporada y que en esta ocasión el show será transmitido de manera mundial a través de Crunchyroll.

La segunda temporada del remake en gráficos de computadora se encargará de adaptar el arco del santuario y el enfrentamiento contra las 12 cosas. El anime además hará parte de la próxima temporada de estrenos, comenzando su transmisión en julio.

Saint Seiya: Knights of the Zodiac es una de las adaptaciones más ‘polémicas’ que ha tenido el manga de Masami Kurumada. No solo por el uso de CG en el remake (una herramienta que suele tener resultados mixtos), sino además por tomar la decisión de realizar cambios como el cambiar el sexo de Shun de Andrómeda, que en esta versión es una mujer.

La primera temporada de doce episodios se estrenó originalmente en Netflix, con lo que es una sorpresa ver que el anime ahora pasará a manos de Crunchyroll. Todavía más, considerando que Netflix es precisamente el mayor promotor del uso de CG con diferentes adaptaciones (de nuevo, con una calidad que varía de anime a anime).

Por desgracia, ninguna de las plataformas (Netflix o Crunchyroll) cuentan con los derechos completos de Caballeros del Zodiaco. En Crunchyroll Latinoamérica encuentras la primera temporada de la serie de 1896, que concluye con la derrota del Patriarca y el rescate de Atena. No está disponible la Saga de Asgard (que es un arco exclusivo del anime), así como tampoco está la Saga de Poseidón o la Saga de Hades.

