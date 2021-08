Ed Sheeran lanza de nuevo ‘Bad Habits’, esta vez como anime

La música de occidente y los animes son una combinación que va muy bien. Tenemos una generación de AMV que nos lo comprueban. Pero son colaboraciones que, además, le suelen dar nueva vida (e interés) a algunas canciones. El caso más reciente es el de Ed Sheeran que esta semana lanzó una nueva versión de ‘Bad Habits’ convertida en un corto de anime.

El video es una colaboración entre Sheeran y Rui Ikeda. Ikeda es un artista que ha trabajado en algunas historias para Kadokawa (una editorial de manga japonesa), con títulos como “It’s sly to be loved more than before even though I’m not next to you anymore”. El tono romántico de sus historias se ve reflejado a la perfección en este corto animado que ilustró. El video fue producido por el estudio de animación nipón CALF, que no está caracterizado precisamente por dirigir animes de gran escala, sino proyectos un poco más experimentales como ‘Wonder’, una película que consiste en una secuencia de 8760 imágenes, todas de diferentes formas y colores, dibujadas a mano por el director todos los días durante 365 días.

El video tipo anime de ‘Bad Habits’ de Ed Sheeran cuenta la historia de una chica que se enamora de un vampiro. Aunque el corto animado como tan no tiene nada fuera de lo común, si utiliza una técnica para simular los paneles de manga.

Te puede interesar: Los estrenos anime de la temporada verano 2021

No es la primera vez que se combina el estilo de animación con videos musicales. El ejemplo más obvio está en parte de la discografía de Daft Punk y los videos de su álbum Interstella 5555. Está, ‘Girlfriend’ de Matthew Sweet, ‘Evolution’ de Pearl Jam, 20 de enero de ‘La Oreja de Vang Gogh’ o ‘Hold Me, Thrill Me, Kiss Me, Kill Me’ de U2, por solo mencionar algunos.

En Japón muchos artistas suelen optar por este tipo de alternativas, como Bump of Chiken, que de hecho se ha hecho algo de renombre precisamente por sus colaboraciones animadas.

Imágenes: capturas de pantalla