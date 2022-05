Dr. Strange in the Multiverse of Madness: ¿Cuándo llegará a Disney+?

Si las filtraciones son correctas, Multiverse of Madness estaría llegando a Disney+ mucho antes de lo que esperabamos.

Una de las ventajas de Disney+ está en que ahora no tenemos que esperar tanto para repetir nuestras películas favoritas del MCU. Tan pronto como las películas abandonan los teatros llegan al servicio de streaming y en el caso de cintas como Dr. Strange in the Multiverse of Madness es algo que agrademos, pues nos da la oportunidad de encontrar nuevas referencias que quizás pasamos por alto.

SI podemos confiar en una publicación de Disney+, la llegada de Dr. Strange in the Multiverse of Madness será mucho más pronto de lo que esperábamos. De acuerdo con post en la cuenta de Disney+ Alemania la secuela del hechicero supremo aterrizará en el servicio de streaming el próximo 22 de junio. Esto quiere decir que en menos de un mes tendremos una nueva película que agregar a nuestras maratones de Marvel.

According to Disney+ in Germany, #DoctorStrange in the #MultiverseofMadness is coming to DisneyPlus on June 22nd. pic.twitter.com/QPVx0U5JJv — Pop Culture Leftovers 🅿️🆑 (@PCLeftovers) May 23, 2022

Por supuesto, es importante aclarar que hasta el momento ninguna otra cuenta de Disney o de Marvel ha replicado esta información. Poco después de que los fans notaran la inclusión de la película el post original que tenía la fecha de Dr. Strange fue eliminado de las redes sociales. Esto puede significar que se trató de un error humano y que Multiverse of Madness no será estrenado en junio o simplemente es Disney+ intentando mantener la fecha de estreno en la plataforma como un secreto por un poco más de tiempo.

Un mes de ventana de estreno es bastante menos a lo que estamos acostumbrados. Usualmente las películas de Marvel toman un poco más de dos meses en aterrizar en el servicio de streaming. Sin embargo, no es que no tenga precedentes. Películas como ‘Death on the Nile’ ya demostraron que Disney no tiene problemas en adelantar su estreno en Disney+ si considera que es una mejor estrategia para su calendario global de estrenos.

En el caso de Dr. Strange hay varios factores que podrían haber motivado el cambio. Está el estreno de Lightyear en junio, pero más importante es la llegada de Thor: Love and Thunder en el mismo mes. Disney no necesita mantener a Multiverse of Madness en los teatros, considerando que tiene dos películas garantizadas de causar un impacto en la taquilla.

Imágenes: Marvel Studios.