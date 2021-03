Disney+ supera los 100 millones de suscriptores, año y medio después

Es posible que ni siquiera Disney esperara que Disney+ terminara siendo tan popular. En la reunión más reciente con los inversores, se anunció que el servicio de streaming ha superado los 100 millones de suscriptores en el mundo. Es una meta impresionante, en especial considerando que la plataforma solo fue lanzada el año anterior.

Disney había actualizado por última vez sus suscriptores hace poco menos de dos meses, en enero 2 de 2021. En su momento, la plataforma estaba cerca de cumplir la meta con 94 millones de suscriptores. Lo que quiere decir que en menos de un trimestre ha atraído a seis nuevos millones de personas. De nuevo, números que dan cuenta de la popularidad y prioridad que ha tenido la plataforma, en especial, en países del extranjero

¿Qué es lo que ha inspirado este crecimiento en los usuarios? Sin duda, el contenido exclusivo ha sido vital para la expansión de la plataforma. Su aumento de suscriptores más reciente coincide con el estreno de WandaVision, que se tomó como fenómeno todos los viernes mientras que estuvo en emisión e incluso causó un flujo de usuarios que provocó en varias ocasiones problemas con la plataforma. Así, si ‘Falcon y el Soldado del invierno’ puede mantener la tendencia actual.

«El enorme éxito de Disney Plus nos ha inspirado a ser aún más ambiciosos ya aumentar significativamente nuestra inversión en el desarrollo de contenido de alta calidad», dijo el CEO Bob Chapek en un comunicado de prensa. «De hecho, establecimos un objetivo de [más de] 100 títulos nuevos por año, y esto incluye Disney Animation, Disney Live Action, Marvel, Star Wars y National Geographic».

El crecimiento actual ha sobrepasado cualquier expectativa. No se esperaba que Disney+ alcanzara los primeros 90 millones de suscriptores, sino hasta 2024. La llegada a esta meta, tres años antes, significa también que la compañía pondrá mucho más énfasis en esta división, apuntando a más de 300 millones de suscriptores entre todas sus plataformas de streaming (Disney Plus, Hulu, ESPN Plus, Star Plus y HotStar) para 2024.

Lo que también significa para sus usuarios es más series. El plan original de Disney+ era en los primeros años depender de su archivo de contenido, para luego expandirlo poco a poco con productos originales. Ha quedado claro que este plan no es sostenible, si desean mantener sus usuarios actuales y continuar el crecimiento. Lo que implica a largo plazo es más de una serie de primer nivel emitiéndose de manera simultánea, así como un mayor énfasis a proyectos como películas que sean exclusivas del servicio (por ejemplo, ‘Soul’).

Imágenes: Disney+