Disney le hace competencia a Yu-Gi-Oh! y Magic: Disney Lorcana

Disney Lorcana es el intento de Mickey Mouse por entrar en el mundo de los juegos de cartas coleccionables (y hace mucho más dinero).

Bueno… parece que Disney no está contento con tener un monopolio de películas, parques y series: ahora también quiere convertirse en ‘el Rey de los Juegos’. La compañía de Mickey Mouse anunció hoy una alianza con Ravensburger, un publisher enfocado en los juegos de mesa, con el objetivo de lanzar su propio juego coleccionable de cartas (TCG): Disney Lorcana.

El juego ha sido presentado como un ‘juego de cartas coleccionable familiar’. Esto significa que Disney está esperando apuntar a un público que quizás no se sienta cómodo con los demonios de Magic de Gathering o las chicas anime en las cartas de Yu-GI-Oh!. El primer set de cartas será lanzado en el segundo semestre de 2023, así que falta bastante para que puedas retar a tus amigos a un duelo de sombras con tu deck de Frozen. Pero, si te mueres de ganas por tener un vistazo, Disney dará una primera mirada al TCG el próximo 9 de septiembre durante D23

“La idea básica es que existe este lugar llamado The Great Illuminary”, afirmó Ryan Miller, gerente de marca de Disney Lorcana y un ex alumno de Wizards of the Coast (la compañía detrás de Magic the Gathering) en una entrevista para Polygon. “Es una colección de todas las canciones e historias de Disney que se han hecho, todos los personajes, y es donde están grabados. Los jugadores asumen el papel de un Illumineer, este poderoso hechicero que tiene la capacidad de dar vida a estos personajes fuera de las páginas (de esta colección)”.

Así, la idea del juego no es solo que colecciones las cartas, sino que también parece habrá un enfoque en ofrecer algún nivel de jugabilidad. Será interesante ver cuál será la manera en la que Disney Lorcana intentará hacerlo, considerando que la mayoría de los TCG populares se suelen sostener en la complejidad de sus mecánicas o el nivel de estrategia que requieren.

El juego también tiene los mismos ganchos que podemos esperar de los TCG tradicionales. Las ilustraciones han sido descritas como ‘tomadas de un libro de historias moderno’. También pueden esperar cartas foil o con impresiones holográficas que aumenten la rareza (y el precio) de algunas de las cartas que puedes obtener.

“Diría que como una persona que colecciona cartas Pokémon, especialmente Eeveelutions brillantes, estoy muy emocionada. No puedo esperar para agregar más cartas a mi colección. Creo que otros coleccionistas de Disney sentirán lo mismo”, aseguró Cassidy Werner, jefe de arte para Disney Lorcana.

