Disney+ está preparando una serie de Gigantes de Acero

¿Recuerdan Gigantes de Acero? No los culpamos si no, pues la película no fue precisamente uno de esos filmes que uno recuerda. Sin embargo, parece que ahora el estudio parece querer traerla de regreso… solo que no de la manera en la que esperabas. De acuerdo con Variety, el estudio está desarrollando una adaptación de su universo para su plataforma de streaming.

En caso de que no recuerdes la película (y de nuevo, no te culpamos) Gigantes de Acero fue un filme de 2011 protagonizado por Hugh Jackman y Evangeline Lilly. La cinta tenía como trama un mundo en el que los boxeadores habían sido remplazados por robots. Además de tener una historia más o menos tradicional del padre ausente reconectando con su hijo, la idea de peleas de boxeo con robots resultó en un desempeño decente, considerando que el filme consiguió recolectar casi 3000 millones de dólares en la cartelera internacional.

Te puede interesar: 0 y van 3: Turning Red también va para Disney+

La premisa parece ser lo suficientemente interesante para que Disney+ esté considerando hacer una serie. Para ser justos, en primer lugar, era una historia que parecía mejor para una serie de TV, con la posibilidad de expandir su universo más allá de las dos horas que permite una película. Dicho esto, parece que el proyecto de la adaptación todavía está muy lejos de llegar a las pantallas. De acuerdo con el reporte la adaptación está en sus primeras etapas, de manera que no cuenta con un escritor o un directo involucrado.

Con algo de suerte, Disney+ invertirá una buena cantidad de recursos en esta serie. En el caso del MCU hemos visto que la plataforma no es temerosa de firmar cheques para garantizar que sus historias estarán a la altura de lo que esperan sus fans. En el caso de Gigantes de Acero es fácil mirar como una parte de su presupuesto estará dedicada a replicar las batallas de robots, razón por la que la inversión del estudio no parece ser menor y entenderíamos si al final el proyecto termina demorando un par de años en hacerse realidad.

Imágenes: Disney+