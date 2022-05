¡Darth Vader regresa en el primer tráiler de Obi-Wan!

May the 4th be with you. En el día de Star Wars hemos recibido el primer adelanto de Obi-Wan, la próxima serie de Disney+ que nos contará una historia inédita del maestro de Luke Skywalker. Y aunque el adelanto no nos entrega mayores detalles sobre su historia, parece poner una promesa en la mesa: un encuentro entre Darth Vader y Obi-Wan Kenobi.

EL duelo entre expadawan y maestro es una de esas deudas extrañas que tiene la franquicia. Aunque Obi-Wan y Vader se enfrentan en la primera película de la franquicia (A new hope), este enfrentamiento sin duda se ve limitado por lo que se podía hacer en su momento (incluso si el dialogo le ayuda), incluyendo la misma muerte del jedi Con lo que muchos están esperando un enfrentamiento similar al que vimos entre Ahsoka Thano con Vader en ‘Star Wars: Rebels’.

Además de la emoción por este encuentro, el adelanto más reciente de Star Wars tiene como objetivo presentarnos a los nuevos rostros en la franquicia. Co protagonizando la historia nos encontramos con Reva (Moses Ingram), una agente de los inquisidores que llega a Tatoine persiguiendo a Obi-Wan. También tenemos un cameo pequeño de Kumail Nanjiani (Eternals, Sillicon Valley) que se une a la franquicia en un rol desconocido, quizás un Jedi si nos podemos fiar de lo poco que hemos visto.

Además de esto vemos también que la nueva serie continuará con la tradición de traer personajes de los cómics al canon en la película. Los fans más devotos de Star Wars no podrán evitar notar la aparición de 4-LOM, el droide caza recompensas, dentro del adelanto más reciente.

Los eventos de ‘Obi-Wan’ tendrán lugar años después de ‘La venganza de los Sith’. Los Jedi han sido derrotados y los pocos que quedan están siendo cazados por el imperio. Destrozado por la pena de haber perdido a su mejor amigo y pupilo, Obi-Wan se somete al exilio en Tatoine vigilando a Luke Skywalker. Sin embargo, esta misión se ve amenazada cuando el imperio pone sus ojos en capturarlo y el maestro Jedi deberá alejar los ojos del emperador y Vader de este planeta.

No tendremos que esperar mucho para ver Obi-Wan. La serie se estrenará el próximo 27 de mayo, con los dos primeros episodios llegando a Disney+.

Imágenes: Disney+