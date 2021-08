Cuatro webcomics para comenzar a leer en Webtoon

¿Con ganas de leer un cómic? Una de las mejores cosas de Internet es que, en vez de depender de una editorial, ahora podemos recibir asombrosas historias de historias talentosos, todo sin pagar un peso. Les presentamos a Webtoon. Para aquellos menos familiarizados se trata de una plataforma que alberga webcomics y que permite a la mayoría de estos artistas el presentar y monetizar su trabajo.

Un web cómic se diferencia de un comic en varias cosas. Para empezar, se escriben e ilustran para ser vistos en la web (dah). Pero esto, a su vez, permite que hagan ciertas cosas que no se pueden hacer en formatos físicos. En vez de páginas un web cómic está hecho de un canvas vertical, de manera que no tienes la estructura normal de paneles, sino que puedes jugar mucho más en cómo cuentas tu historia. También es posible integrar elementos como es música, para ambientar todavía más las historias.

Toda esta introducción tiene como propósito el decirles que los webcomics es uno de los mejores recursos para entretenerse en la internet. Así que para que se animen a leer alguno (o agreguen nuevos a su lista) en ENTER.CO hemos preparado una lista de cinco historias disponibles en Webtoon que son favoritos personales y que, creemos, deberían leer.

Comenzamos por una opción obvia, pero obligatoria. ‘Lore Olympus’ es una de las historias (si no es que, la historia) más popular de Webtoon. Se trata de una visión moderna del mito del ‘rapto de Persephone’. Sin embargo, en esta versión Hades no simplemente secuestra y se casa con la hija de Demeter. En vez de eso, tenemos un romance entre el rey del inframundo y la diosa de la primavera que se va desarrollando, al mismo tiempo que descubrimos secretos y versiones diferentes de los mitos de los dioses griegos. Un arte precioso y una historia llena de personajes carismáticos, un romance para no perderse e incluso momentos que tocan con tacto temas como el abuso.

¿Les gustan las novelas coreanas? Que tal una escrita y mucho mejor que todas las que están en Netflix. Nice to Meet cuenta la historia de Daze y Mew. Cuando Mew pierde su identificación de la universidad, poco podría esperar que este encuentro terminara en ella conociendo a Daze, un galán algo introvertido pero que poco a poco se comienza a fascinar con esta chica tan tierna. ‘Nice to Meet You’ es una de esas historias que se sostienen en la química de todo su elenco. Es imposible no enamorarse de sus protagonistas y menos probable que no termines apoyando este romance.

Si estás cansado de las historias tradicionales de amor, tenemos la recomendación perfecta. ‘Not So Shoujo Love Story’ tiene como protagonista a Rei, una chica obsesionada con las historias de romance clásicas, pese a no ser precisamente la personificación de lo femenino. ¿Pero qué pasa cuando su rol en esta historia de romance no sea el esperado, cuando descubre que la chica más popular de la escuela está interesada en ella? Con un sentido del humor y un arte que se salen de lo convencional, esta es una historia que se sale por fuera de la caja, pide bus, se monta en un avión y es expulsada en una cápsula a los confines del universo y los cliches de las historias románticas.

Esta es la mejor novela coreana, historia de amor y relato sobre la reencarnación que encontrarás en Webtoon. Si eres de los que creen en la persona destinada, pero además necesitas una historia con una buena protagonista, te tenemos la solución. Jieum Ban tiene habilidad poco común: es capaz de recordar todo lo que ocurrió en su vida pasada. Lo que en otras circunstancias sería el poder más útil del mundo… excepto cuando los errores de tu romance en tu vida 18 amenazan con sabotear el de tu vida 19. Se van a llevar más de una sorpresa aquí.

Imágenes: Webtoon