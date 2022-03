A partir de la próxima temporada la gran mayoría de las series anime serán transmitidas de manera simultánea solo en Crunchyroll. Para aquellos con Funimation significa que deberán adquirir una suscripción en un nuevo servicio de streaming (en caso de que no la tengan). Pero aquellos que estén usando Crunchyroll gratis tendrán más problemas: la plataforma anunció que no ofrecerá los animes de temporada de manera gratuita.

El servicio de streaming anunció a finales de esta semana que a partir de la temporada de primavera 2021 las nuevas series que lleguen a su servicio de streaming no estarán disponibles a través de su modelo de anuncios. Buscando una manera de compensar, los tres primeros episodios de algunas de estas series estarán disponibles de manera gratuita: Spy X Family, A Couple of Cuckoos, The Dawn of the Witch, Tomodachi Game, Skeleton Knight in Another World, Shikimori’s Not Just a Cutie, The Greatest Demon Lord is Reborn as a Typical Nobody, Trapped in a Dating Sim: The World of Otome Games is Tough for Mobs.

Vale la pena mencionar que el cambio solo aplicará para los animes de nuevas temporadas. Las series que antes estaban disponibles para ver con el modelo de anuncios, seguirán teniendo esta función. Esto incluye las series que en esta nueva temporada recibirán nuevos episodios, como ‘Tate no Yuusha’ o ‘Kaguya Sama’.

¿Por qué el cambio? La razón está en la adquisición de Crunchyroll por parte de Sony, que fusionó el servicio con Funimation. Una justificación está en que esta temporada la plataforma está licenciando el doble de series que antes de la fusión, con lo que exige una cuenta Premium para compensar estas licencias adicionales. Una respuesta más realista está en que Crunchyroll simplemente está adoptando el mismo modelo que Funimation, así como aprovechando que en estos momentos se trata de la única alternativa legal para ver anime en territorios como Latinoamérica.

Por supuesto, la respuesta de muchos usuarios del modelo gratuito ha sido negativa, asegurando que con los cambios la plataforma no les ha dejado otras alternativas más que acudir a la piratería.

Yo @Crunchyroll this kind of shit isn’t okay. There’s no reason to screw over non-subscriber users like this. Especially now that you’re the biggest game in town. Stuff like this is what ACTUALLY helps to encourage more piracy pic.twitter.com/1ROuU8puY7 — Jetzero @ Snobby Black Weeb✊🏿✊✊🏾 (@Divinenega) March 25, 2022

Imágenes: Crunchyroll.