Crunchyroll Beta ya está disponible en Latinoamérica para los usuarios

No es la primera vez que decimos que la interfaz de Crunchyroll no es… muy moderna que digamos. La versión actual del servicio de streaming de anime, por ejemplo, no cuenta con opciones para recomendar series basado en tu gusto, así como una interfaz para guardar los animes que estás viendo. La buena noticia es que no es que Crunchyroll esté dormida en sus laureles. El servicio de streaming está trabajando en estas funciones, solo que la mayoría están escondidas en Crunchyroll Beta. Esta es la versión que prueba estas funciones ‘mejoradas’ del servicio y la buena noticia es que, a partir de esta semana, los usuarios de Crunchyroll en Latinoamérica tendrán acceso a ella.

Algunas de las mejoras de calidad de vida que ofrece Crunchyroll Beta son:

Actualización de la interfaz: Crunchyroll Beta tiene una nueva interfaz de usuario en la página principal de Crunchyroll. Esta incluyen recomendaciones personalizadas y una navegación más cómoda a la hora de revisar las listas de animes vistos o las páginas de ciertas series o episodios.

Personalización mejorada: Los usuarios internacionales de Crunchyroll ahora podrán encontrar en la web de inicio recomendaciones personalizadas. Estas se crearán directamente según sus historiales de animes ya vistos. Los usuarios también podrán darle un toque más de anime a su experiencia con una galería de avatares y headers seleccionados de entre algunas de las series favoritas de los fans.

Encuentra todo con más facilidad: Los fans tendrán más fácil que nunca el localizar los doblajes, tanto nuevos como existentes, el explorar diferentes géneros, conocer los simulcasts en marcha y los títulos más populares gracias a las nuevas funcionalidades de búsqueda y filtrado. Además, con la nueva barra de búsqueda, Crunchyroll también ofrecerá diferentes listas tematizadas locales de animes y seleccionadas por los expertos locales de anime de Crunchyroll en cada región.

Disponibilidad expandida de las Crunchylistas: Esta nueva funcionalidad permite a los fans crear sus propias colecciones con sus series favoritas de anime. Los fans podrán poner el título que quieran a cada Crunchylista, añadir cualquier serie o episodio del amplio catálogo de cientos de animes de Crunchyroll y organizar sus Crunchylistas a placer.

Para poder experimentar la nueva Crunchyroll Beta, los usuarios elegibles para ello podrán inscribirse utilizando las imágenes de la parte superior de la web o los pop-ups que aparecerán durante la navegación de la web de Crunchyroll.

De inicio, Crunchyroll Beta está disponible para el 10% de los usuarios Premium y gratuitos, y poco a poco habilitará su servicio para todos los usuarios gratuitos y Premium del mundo (a excepción de Asia) a lo largo de las próximas semanas. Los fans podrán pasar de la experiencia beta a la versión clásica de Crunchyroll en cualquier momento y podrán enviar su feedback a través de la funcionalidad de ‘Enviar feedback’ que podrán encontrar en su perfil.

Imágenes: Crunchyroll