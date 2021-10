¡Confirmado! Habrá ‘You Temporada 4’

aunque la serie no ha estrenado su próxima tanda de capítulos: ¡ya tenemos confirmación de una cuarta temporada de You para Netflix!

El sociópata más famoso en Netflix (y vaya que Netflix tiene una obsesión con ellos) está de regreso el próximo 15 de octubre. Esto significa que este fin de semana muchos pasarán el día descubriendo su la paternidad ha disminuido lo espeluznante de Joe. Pero, aunque la serie no ha estrenado su próxima tanda de capítulos: ¡ya tenemos confirmación de una cuarta temporada para You!

El anuncio llega con un teaser publicado en redes sociales y el canal de YouTube del servicio de streaming. No hay muchos detalles de qué podremos ver… aunque algunas escenas insinúan que este matrimonio definitivamente será ‘hasta que la muerte los separe’.

Desde su primera temporada You ha tenido atrapados a los fans de estas series de suspenso. Lo que es una sorpresa porque, si bien la primera temporada ganó a muchos con el giro de que el galán de novelas era un asesino serial, la segunda temporada demostró tener mucho más hilo que cortar. No conocemos los detalles de producción, pero es posible que tengamos la cuarta temporada el próximo año. La única razón por la que You no llegó en 2020 es porque la situación con la pandemia puso una pausa en muchas de las producciones del servicio de streaming, esta serie incluida.

En cuanto a qué podemos esperar de ella… es imposible saberlo. El final de la segunda temporada nos cambió el discurso del show al probarnos que no solo el protagonista es capaz de matar por pasión… con lo que nadie está verdaderamente a salvo en este show. El adelanto de la tercera temporada lee lo siguiente:

“ahora casados ​​y criando a su bebé, se han mudado al enclave de Madre Linda en el norte de California, donde están rodeados de privilegiados emprendedores tecnológicos, mamás blogueras críticas y biohackers famosos en Instagram. Joe está comprometido con su nuevo papel como esposo y padre, pero teme la letal impulsividad de Love. Y luego está su corazón. ¿Podría la mujer que ha estado buscando todo este tiempo vivir en la casa de al lado? Salir de una jaula en un sótano es una cosa. ¿Pero la prisión de un matrimonio perfecto con una mujer que conoce tus trucos? Bueno, eso será un escape mucho más complicado».

Puedes ver las primeras dos temporadas de You en Netflix, con la tercera estrenándose el próximo 15 de octubre.

Imágenes: Netflix